Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç savaşın kan gölüne çevirdiği Sudan için İslam alemine çağrıda bulundu. Erdoğan "Sudan barışa kavuşmalı, ülkede akan kan durdurulmalı" ifadesini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Sudan'da akan kanı durdurması gerektiğini belirtti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İSEDAK toplantısında temsil edilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 70 bin Filistinliyi katlettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündemdeki konu başlıklarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İç savaşın kan gölüne çevirdiği Sudan için de tarihi bir çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İslam alemi, Sudan'da akan kanı durdurmalı. Ülke barışa kavuşmalı" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Ekonomik ve mali işbirliğinden sürdürebilir turizmden farklı değerlendirmeler ve fikirler dile getirildi. Son toplantımızdan bu yana dünyada tarihi gelişmelere şahitlik ettik. Yıllarca bu kürsüden size Suriye halkının çektiği çileden bahsettim. Suriyeli kardeşlerimiz ağır bedeller ödedi. Bu süreçte Suriyeli muhacirlere ev sahipliği yaptık. Kardeşlik ve komşuluk görevimizi en güzel şekilde yerine getirdik. 14 yıl boyunca Suriye'yi kan gölüne çeviren mezalim nihayet sona erdi. Suriye toparlanma sürecine girdi. Zafere ulaşan Suriyeli mazlumlar oldu.

"MEMNUNİYET VERİCİ"

Uzun bir aradan sonra Suriye'nin İSEDAK toplantısında temsil edilmesi memnuniyet verici. Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz. Suriye'de ekonomik kalkınmayı engelleyen yaptırımlar bizim de desteğimizle peyderpey kaldırılıyor. Artık özel sektörün de yatırımlarını Suriye sahasına yönlendirmesine teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda İSEDAK çatısı altında Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz. Komşumuz Suriye'nin bir an önce ayağa kalkması temel amacımız, kalıcı refah için İslam dünyasının desteği çok önemli.

"ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Teşkilatımız Kıbrıs halkıyla dayanışmasını çok önemli görüyorum. Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız. Haklı davalarında yanlarında olacağız.

"GAZZE DEV BİR ENKAZ YIĞININA DÖNÜŞTÜ"

Gazze'de masun çocukların yaşadığı travmaların izleri belki de hiçbir zaman silinmeyecek. Gazze son asrın en vahşi en barbar soykırımlarından birine sahne oldu. Gazze dev bir enkaz yığınına dönüştü. İsrail 70 bin Filistinliyi katletti. İsrail'in sicili çok kötü. Ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ediyorlar. İsrail hükümeti insani yardımları engellemek için elinden geleni yapıyor. Yeniden İmar Planı'nın bir an önce hayata geçirilmesini dile getiriyoruz. İlk günden beri soykırıma tepki veren ülkelerden olduk. Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan halkının yanında olmamız ve kalkınma desteklerini sürdürmemiz önem arz ediyor. İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı. Sudan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve tam bağımsızlığını korumalıyız."

