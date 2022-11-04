Erdoğan'ın yorumu çok konuşulmuştu! İsrail'de seçimi Netanyahu liderliğindeki sağ blok kazandı

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu liderliğindeki sağ blok, 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağladı. Netanyahu, seçim zaferi ardından Twitter'dan teşekkür mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında seçimi Netanyahu'nun kazanacağının anlaşılması üzerine gelen bir soruya dikkat çeken bir yanıt vermişti.

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım'da yapılan genel seçimlerde oy sayma işlemi sona erdi. Merkez Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok, 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" ise 51 sandalye kazandı. Netanyahu, böylelikle hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamış oldu.

LİKUD 32 SANDALYE İLE BİRİNCİ SIRADA

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti oldu. İsrail vatandaşı Filistinlilerin Birleşik Arap Listesi ise, mecliste 5 sandalye kazandı.

NETANYAHU'DAN SEÇİM ZAFERİ SONRASI AÇIKLAMA

İsrail'in yeni başbakanı olması beklenen Netanyahu, seçim zaferi sonrası Twitter'dan teşekkür mesajı yayımlandı. Netanyahu ayrıca, sandık galibiyetinden dolayı kendisini tebrik eden; Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle birlikte, bazı ABD'li senatör ve yetkililere teşekkür etti.

TÜRKİYE'YLE NORMALLEŞEN İLİŞKİLER YENİDEN Mİ BOZULACAK?

Geçen akşam ATV/AHaber ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi Netanyahu'nun kazanacağının anlaşılması üzerine gelen bir soruya; "Şu an itibarıyla tabii Herzog sabırlı yaklaşım içerisinde. Seçim sonuçları ne olursa olsun İsrail'le ilişkilerimizi karşılıklı hassasiyetlerimize saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde sürdürülebilir bir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'u mart ayında biliyorsunuz Külliye'de ağırladık. Sonrasında telefonla sık sık görüşmelerimiz oldu. 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını kararlaştırarak büyükelçi atama kararını karşılıklı olarak açıkladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiğim New York'ta İsrail Başbakanı Lapid'i kabul ettim, bizim Türkevi'nde. Son olarak da geçen hafta İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ülkemizi ziyaret etti ve kendisini kabul ettim. Karşılıklı temaslarla süreci devam ettirerek ilişkileri tüm alanlarda ilerletme ümidimizi koruyoruz. Değerlere saygı gösterildiği sürece kazan kazan diplomasisiyle inanıyorum ki sadece Türkiye ve İsrail değil, tüm bölge kazançlı çıkacaktır" şeklinde cevap vermişti.