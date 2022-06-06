Erdoğan'ın Suriye'ye yeni harekat sinyali sonrası terör örgütünden skandal talimat: Türkiye'ye saldırın - Haberler

2011'den beri kaosun, belirsizliğin ve şiddetin hüküm sürdüğü Suriye'de gerilim ve tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Bölgeye daha önce 3 kez askeri operasyon düzenleyerek sınır güvenliğini oluşturmaya çalışan Türkiye bölgede yeni bir operasyon hazırlığında.

RUSYA VE ABD, TÜRKİYE'NİN HAREKATINA KARŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenleneceğini ima eden açıklamalar yaparken bölgede bulunan Rusya ve ABD'den ise bu konu ile ilgili açıklamalar geldi. Taraflar Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı olduklarını açıklarken dün ise sırtını ABD'ye dayayan terör örgütünden skandal bir açıklama geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SKANDAL TAVSİYELER

Omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları PYD/ Ypg'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir yetkili, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e de Türk askerlerine karşı nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda ise "tavsiye" verdi. Yetkili, Şam yönetiminin Türk savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanması önerisinde bulundu.

"SURİYELİ ASKERLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Terörist elebaşı Mazlum Abdi, "Güçlerimiz Türkiye'ye karşı savaşmak için Suriyeli askerlerle iş birliği yapmaya hazır. Fakat şu an ek asker göndermeye gerek yok" dedi. Terörist elebaşı, "Suriye ordusunun Suriye topraklarını korumak için yapacağı en önemli şey Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmak" ifadesini kullandı.

"RUSYA-TÜRKİYE GÖRÜŞMESİ SONRASI GERİLİMİN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUM"

Suriye hükümetiyle askeri iş birliği yapmaya açık olduklarını dile getiren terörist elebaşı, "Önceliğimiz Suriye topraklarını korumak ve kimse bu durumdan bir avantaj elde etmeye çalışmamalı" dedi. Reuters'a konuşan terör örgütü elebaşı, "Rusya ile Türkiye'nin dışişleri bakanları arasında gerçekleşecek görüşmede gerilimin düşmesini bekliyorum fakat herhangi bir müzakerede Türkiye'nin drone kullanarak Suriye'nin kuzeyine saldırıları durdurmasını içermeli. Bu bizim en önemli talebimiz olacaktır" şeklinde konuştu.