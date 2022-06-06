Erdoğan'ın Suriye'ye yeni harekat sinyali sonrası terör örgütünden skandal talimat: Türkiye'ye saldırın - Haberler

Erdoğan'ın Suriye'ye yeni harekat sinyali sonrası terör örgütünden skandal talimat: Türkiye'ye saldırın
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Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'ye yeni bir askeri harekatın sinyalini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın art arda yaptığı operasyon açıklamaları Suriye'de de hareketlilik yarattı. ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'li bir teröristin İngiliz basınına yaptığı skandal açıklamada, "Suriye ordusunun Suriye topraklarını korumak için yapacağı en önemli şey Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmak" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
2011'den beri kaosun, belirsizliğin ve şiddetin hüküm sürdüğü Suriye'de gerilim ve tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Bölgeye daha önce 3 kez askeri operasyon düzenleyerek sınır güvenliğini oluşturmaya çalışan Türkiye bölgede yeni bir operasyon hazırlığında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenleneceğini ima eden açıklamalar yaparken bölgede bulunan Rusya ve ABD'den ise bu konu ile ilgili açıklamalar geldi. Taraflar Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı olduklarını açıklarken dün ise sırtını ABD'ye dayayan terör örgütünden skandal bir açıklama geldi.
Omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları PYD/ Ypg'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir yetkili, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e de Türk askerlerine karşı nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda ise "tavsiye" verdi. Yetkili, Şam yönetiminin Türk savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanması önerisinde bulundu.
Terörist elebaşı Mazlum Abdi, "Güçlerimiz Türkiye'ye karşı savaşmak için Suriyeli askerlerle iş birliği yapmaya hazır. Fakat şu an ek asker göndermeye gerek yok" dedi. Terörist elebaşı, "Suriye ordusunun Suriye topraklarını korumak için yapacağı en önemli şey Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmak" ifadesini kullandı.
Suriye hükümetiyle askeri iş birliği yapmaya açık olduklarını dile getiren terörist elebaşı, "Önceliğimiz Suriye topraklarını korumak ve kimse bu durumdan bir avantaj elde etmeye çalışmamalı" dedi. Reuters'a konuşan terör örgütü elebaşı, "Rusya ile Türkiye'nin dışişleri bakanları arasında gerçekleşecek görüşmede gerilimin düşmesini bekliyorum fakat herhangi bir müzakerede Türkiye'nin drone kullanarak Suriye'nin kuzeyine saldırıları durdurmasını içermeli. Bu bizim en önemli talebimiz olacaktır" şeklinde konuştu.