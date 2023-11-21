Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama törenin ardından Tebbun ile ikili görüşmeye geçti.

İşbirliğiyle ilgili adımlar ele anılacak

Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.