Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Jeffrey Epstein'ın hapishanedeki son günlerine ilişkin yeni ve dikkat çekici iddialar gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı'nın, Epstein hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin elindeki dosyaları yayımlamasıyla birlikte, belgeler arasında Epstein'ın ölümünden haftalar önce cezaevi görevlilerine, hücre arkadaşının kendisini öldürmeye çalıştığını ve tacizde bulunduğunu söylediği öne sürülen bir rapor da ortaya çıktı.

Yayımlanan dosyalarda yüzlerce fotoğraf ve davaya ilişkin binlerce sayfa delil bulunduğu, belgelerin bir bölümünün ise yoğun şekilde sansürlendiği belirtildi. Söz konusu paylaşımın, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"nın kabul edilmesinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleştiği ve belgelerin kamuya açık şekilde indirilebildiği aktarıldı. Dosyalarda Bill Clinton ve Andrew Mountbatten-Windsor gibi kamuoyunda tanınan isimlere ait bazı fotoğrafların bulunduğu da ifade edilirken, belgelerde yer almanın herhangi bir suç veya yanlış davranışa işaret etmediği vurgulandı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Epstein, bir dizi cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmayı beklerken New York'taki Metropolitan Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Polis kayıtlarına göre Epstein, 23 Temmuz 2019'da, ölümünden yaklaşık bir ay önce, bir "olası intihar girişimi" nedeniyle olay kaydına geçmişti.

HÜCRE ARKADAŞI TACİZDE BULUNMUŞ

Bir cezaevi görevlisinin notunda, Epstein'ın hücre arkadaşının kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ve tacizde bulunduğunu söylediği kaydedildi. Belgelerde ayrıca "Olası İntihar Girişimi" başlıklı bir iç yazışmaya da yer verildi. Buna göre, bir memurun gece saat 01.00 sularında Epstein'ın hücresine çağrıldığı belirtildi.

"CENİN POZİSYONUNDA YERDE YATIYORDU"

Görevlinin notunda, "Mahkûm Jeffrey Epstein'ı hücresinin zemininde cenin pozisyonunda, tişört ve boxer giymiş halde yatarken gördüm. Nefes nefese kalmıştı" ifadeleri yer aldı. Bu olayın ardından Epstein'ın, gözlem altında tutulmak üzere cezaevi içinde özel bir birime götürüldüğü ve intihar riskine karşı gözetim altına alındığı aktarıldı.

Dosyalara göre Epstein, polis memurları ve bir psikolog tarafından sorgulandığında, hücre arkadaşının kendisini hedef aldığını, "öldürmeye" çalıştığını ve para gasp etmeye kalktığını ileri sürdü. Epstein'ın ayrıca, hücre arkadaşının kendisine, hakkındaki suçlamalar nedeniyle "dövülse bile polislerin bir şey yapmayacağını" söylediğini iddia ettiği belirtildi.

HAYATINA YÖNELİK TEHDİTLER DEVAM EDİYORDU

İddiaları değerlendiren bir cezaevi psikoloğunun notunda ise temkinli bir ifadeye yer verildi. Psikoloğun, Epstein'ın yaralarıyla ilgili olarak "Bunun bir oyun olup olmadığını, başkası mı yaptığını ya da durumuna dikkat çekmek için çarşafla kendine 'halı yanığı' benzeri izler mi oluşturduğunu bilmiyoruz" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı. Belgelerde, Epstein'ın hayatına yönelik tehditlerin bir haftadır devam ettiğini söylediği bilgisi de yer aldı.

ÖLÜMÜ İÇİN İNTİHAR DENDİ AMA...

Öte yandan dosyalarda, olayın ardından Epstein'a intihar riskine karşı özel kıyafet giydirildiği ve bu süreçte çekilen bazı görüntülerin de bulunduğu kaydedildi. Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulundu. Resmi kayıtlara göre Epstein'ın ölümünün intihar olduğu açıklanmıştı. Yayımlanan belgeler, Epstein'ın ölümünden önceki süreçte yaşandığı iddia edilen olayları yeniden gündeme taşıdı.