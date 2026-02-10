Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
20 yıl hapis cezasıyla cezaevinde bulunan Ghislaine Maxwell, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki kapalı oturumda 5. maddeyi kullanarak soruları yanıtlamadı; avukatı ise Maxwell'in, Donald Trump'ın kendisine af çıkarması halinde Epstein dosyaları kapsamında Trump ve Bill Clinton'ın adını temize çıkaracak açıklamalar yapmaya hazır olduğunu söyledi. Maxwell'in bu tehdidi milletvekillerinin büyük tepkisini çekti.
- Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin kapalı oturumunda Anayasa'nın 5. Maddesi'ne dayanarak susma hakkını kullandı ve hiçbir soruya yanıt vermedi.
- Ghislaine Maxwell'in avukatı, Maxwell'in Donald Trump kendisine affedilme sağlarsa Trump'ın ve Bill Clinton'ın Epstein skandalıyla ilişkilendirilen iddialarını temize çıkarabileceğini belirtti.
- Ghislaine Maxwell şu anda 20 yıl hapis cezası almış ve federal cezaevinde hüküm infaz ediyor.
Jeffrey Epstein'ın eski ortaklarından Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi'nin Oversight (Gözetim) Komitesi önünde yapılan kapalı oturumda kendisine yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti ve Anayasa'nın 5. Maddesi'ne dayanarak susma hakkını kullandı. Ancak avukatı, Maxwell'in olağan dışı bir öneriyle gündeme geldiğini belirtti: Sadece eski Başkan Donald Trump kendisine affedilme (clemency) sağlarsa, Trump'ın Epstein skandalıyla ilişkilendirilen isimlerinin tertemiz olduğunu açıklamaya hazır olduğunu söyledi.
HİÇBİR SORUYA YANIT VERMEDİ
Maxwell şu anda 20 yıl hapis cezası almış ve federal cezaevinde hüküm infaz ediyor. Komite, Maxwell'a sorular yöneltmek için video bağlantılı ifadeye çağırdı ancak Maxwell hiçbir soruya yanıt vermedi. Kapalı oturum çıkışında milletvekilleri, Maxwell'in yalnızca affedilme garantisi verilirse konuşacağını belirtmesinin cesaret kırıcı ve manipülatif bir girişim olduğu değerlendirmesinde bulundu.
"İDDİALARI TEMİZE ÇIKARABİLİRİM"
Maxwell'in avukatı David Oscar Markus, komite üyelerine verdiği kısa açıklamada, Maxwell'in Trump'ın ve eski Başkan Bill Clinton'ın adının Epstein skandalıyla ilişkilendirilmesinde yer alan iddiaları "temize çıkarabileceğini" ve bu kişilerin yanlış anlaşıldığını söyleyebileceğini belirtti. Ancak bu sözlerin gerçekleşmesi sadece Trump'ın affetme yetkisini kullanması durumunda mümkün olabileceği ifade edildi.
VEKİLLER BU RESTE TEPKİLİ
Bazı Cumhuriyetçi milletvekiller ise Trump'ın bu olasılığı tamamen dışlaması gerektiğini savundu; Demokratlar ise Maxwell'in bu açıklamasını kendisine destek arama ve cezadan kurtulma stratejisi olarak değerlendirdi. Affetme meselesi, Trump yönetimi içinde de tartışmalı bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.
Komite başkanı Rep. James Comer, Maxwell'in ifadesinin bu şekilde kesintiye uğramasının soruşturmanın ilerlemesini zorlaştırdığını belirtirken, ilerleyen haftalarda daha fazla tanığın ifadeye çağrılacağını duyurdu. Bu isimler arasında eski üst düzey iş insanları, siyasetçiler ve Epstein vakasıyla bağlantılı olduğu düşünülen diğer bireyler yer alıyor.