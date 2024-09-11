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Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar

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Endonezya'da Torajan kabilesi, ölü akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekme geleneğini sürdürüyor. Ağustos sonlarında gerçekleşen ritüelde, cesetler temizlenip giydirilir, hatta sigara verilir. Amaç, atalarla bağı korumak ve aile ilişkilerini güçlendirmek. Kabile, bu geleneğin şans getirdiğine inanıyor. Ancak, cesetlerin sağlık riski oluşturabileceği de göz ardı edilmemeli.

Endonezya'nın Sulawesi adasında yaşayan Torajan kabilesi, oldukça ilginç bir geleneği sürdürüyor. Ma'nene adı verilen bu ritüelde, ölen aile üyeleri mezarlarından çıkarılıyor ve yaşayan akrabalarıyla birlikte fotoğraf çektiriliyor.

Bu gelenek, her birkaç yılda bir, genellikle Ağustos ayı sonlarında gerçekleştiriliyor. Aileler, ölmüş yakınlarının mumyalanmış bedenlerini mezardan çıkarıyor, temizliyor ve yeni kıyafetler giydiriyor. Hatta bazen cesetlere sigara bile veriliyor.

Ritüelin amacı, ataların ruhlarıyla bağlantıyı sürdürmek ve aile bağlarını güçlendirmek. Torajanlar, bu geleneğin onlara şans ve bereket getireceğine inanıyor.

Torajan kültüründe ölüm, ani bir son değil, uzun bir süreç olarak görülüyor. Ölen kişi, uygun bir cenaze töreni düzenlenene kadar evde tutuluyor ve "hasta" veya "uykuda" olarak kabul ediliyor. Bu hazırlık süreci bazen yıllar sürebiliyor.

Cenaze törenleri büyük ve masraflı olaylar. Törende su bufaloları kurban ediliyor ve ne kadar çok bufalo kurban edilirse, ölen kişinin öte dünyada o kadar yüksek statüye sahip olacağına inanılıyor.

Bu gelenek, dışarıdan bakanlar için ürkütücü görünse de, Torajan halkı için atalarına olan saygı ve sevginin bir ifadesi. Ancak, cesetlerin sağlık açısından risk oluşturabileceği de unutulmamalı.

Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar

Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar

Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar

Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (4)

VEFA:

Ya arkadaş biri çıkıp da şu insanları öldükten sonra çöp olunduğuna, doğaya dönüldüğüne, daha ötesinin de olmadığına ve olamayacağına her türlü delilleri ile bir ikna edebilse, insanlık çok rahatlayacak!...

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MEHMET AKDENİZ:

Fotoğraf makinası yokken nasıl yaparlarmış?

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Göktuğ Alperen:

ölmüş olanda fotoğrafa gülümseyerek poz vermiş o da güzel

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ARSLANOĞLU Hakan:

Mezardan çıkarılanlar ,mezarında rahat uyu dua'sı kabul edilmeyenler sanırım.

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