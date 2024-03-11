Endonezya'da şiddetli yağmurlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 26 kişinin hayatını kyabetti

Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağmurların neden olduğu ani sel ve toprak kaymalarında 26 k,işi hayatını kaybettive 11 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Yetkililer, suların çekilmeye başlamasıyla daha fazla ceset bulunduğunu açıkladı.

Muson yağmurları ve yükselen nehirler, Perşembe gününden bu yana Batı Sumatra ilindeki dokuz ilçeyi ve şehri sular altında bıraktı. Cuma günü geç saatlerde, büyük bir toprak kayması, Pesisir Selatan ilçesinde nehirlerin taşmasına neden oldu.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, kurtarma çalışmalarının, elektrik kesintileri, hasar görmüş köprüler ve kalın çamur ve enkazla tıkanmış yollar nedeniyle engellendiğini belirtti.

Ajans sözcüsü Abdul Muhari, kurtarıcıların daha fazla ceset bulduğunu, çoğunlukla Pesisir Selatan ve komşu Padang Pariaman ilçesindeki en kötü etkilenen köylerde olduğunu ve ölü sayısının 26'ya yükseldiğini söyledi. En az 14 evin toprak kaymaları altında kaldığını belirtti. En az iki köylünün yaralandığını ve henüz kayıp olan 11 kişiyi aradıklarını söyledi.

Batı Sumatra ilindeki muson yağmurları, Muhari'ye göre 37.000'den fazla ev ve binayı su altında bıraktı. En az üç ev ani sel sularıyla sürüklendi ve 666'sı hasar gördü. Sel, 26 köprüyü, 45 camiyi ve 25 okulu hasar verirken; 13 yolu, iki sulama sistemini yok etti ve bunun sonucunda 113 hektarlık (279 dönüm) pirinç tarlası ve 300 metrekare (3.220 metrekare) tarım alanı sular altında kaldı.