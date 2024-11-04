Endonezya'da meydana gelen yanardağ patlamasında 10 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nda meydana gelen şiddetli patlama, bölgede büyük bir felakete yol açtı. Gece yarısı aniden harekete geçen yanardağ, 2 kilometre yüksekliğe ulaşan kahverengi kül ve lav püskürttü. Yerel makamların açıklamalarına göre, felakette en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Volkanik patlamanın en ağır vurduğu yerlerden biri Saint Gabriel Vakfı'na ait rahibe manastırı oldu. Vakıf Başkanı Agusta Palma'nın bildirdiğine göre, bir rahibe yaşamını yitirdi, bir diğer rahibenin ise halen kayıp olduğu belirtildi. Manastırdaki rahibeler, yoğun kül yağışı altında karanlıkta kaçmak zorunda kaldı.

Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetli yağmur ve yıldırımlar da halkın paniğe kapılmasına neden oldu. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Merkezi, yanardağ için en üst düzey alarm ilan etti. Püsküren sıcak küller çevre köylere ulaşarak çok sayıda evi küle çevirdi. Gökyüzünün kızıla büründüğü felakette, kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.