En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi - Haberler

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En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi

AA - Yunus Emre Günaydın - Dünya

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı ve yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin'deki şehir mezarlığı AA tarafından havadan görüntülendi. Mezarların yakınında Rus kuvvetlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybeden kurbanların resimleri görülüyor.

Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Kiev'in Buça ve İrpin kasabalarında ölüm ve yıkım görüntüleri ortaya çıktı.

Polis Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş başlatmasından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve çevresinde 900'den fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi. Kiev polis şefi Andrey Nebitov düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü yeniden ele geçirdiği bölgelerde 900'den fazla ceset bulunduğunu söyledi. En fazla ölümün Buça'da kaydedildiğini ve burada 350'den fazla ceset bulunduğunu söyledi.

En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi

BM tahminlerine göre, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da en az 1.982 sivil öldü ve 2.651 kişi yaralandı, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğuna inanılıyor. BM mülteci ajansı, yaklaşık 4,8 milyon Ukraynalının şimdiye kadar diğer ülkelere kaçtığını ve 7 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini söyledi.

Öte yandan yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin'deki şehir mezarlığı AA tarafından havadan görüntülendi. İşte onlarca mezarın olduğu bölgeden görüntüler;

En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi

En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi

En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi

En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi

En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi

En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi

AA / Yunus Emre Günaydın - Dünya

Şehir Mezarlığı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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