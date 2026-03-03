En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
ABD ve İsrail'in saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden 153 öğrenci ve öğretmen için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden 168 kişi tır kasalarında son yolculuğuna uğurlandı.
- ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti.
- Saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler için Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
- Cenaze töreninde hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
ABD ve İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi.
TÖRENE BİNLER AKIN ETTİ
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı.
ABD VE İSRAİL ALEYHİNE SLOGAN ATILDI
Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
153'Ü ÖĞRENCİ 168 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.