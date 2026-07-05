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Mauro Icardi Fenerbahçe'ye önerildi

Mauro Icardi Fenerbahçe'ye önerildi
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gazeteci Levent Ümit Erol'un haberine göre, Icardi menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Gazeteci Levent Ümit Erol'un paylaştığı özel habere göre; Sarı-kırmızılı kulüple kontratı sona eren Arjantinli yıldız, menajerler vasıtasıyla ezeli rakip Fenerbahçe'ye önerildi.

FENERBAHÇE'NİN YANITI BEKLENİYOR

Bu gelişme doğrultusunda sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin bu sürpriz hamleye nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyeri boyunca toplam 4 sezonda 134 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 77 gol ve 25 asistlik göz alıcı bir performans sergileyerek 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli santrfor geride kalan sezonda ise çıktığı 47 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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