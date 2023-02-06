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Elon Musk, deprem sonrası çağrılara kayıtsız kalamadı: Türk hükümeti onay verirse Starlink uydularını göndeririz

Dünya Haberleri

Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında Twitter'da bir kullanıcı, Elon Musk'a "Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?" sorusunu yöneltti. Musk bu paylaşıma "Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz" şeklinde yanıt verdi.

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Türkiye'yi sarsan 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Twitter'da Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin, Musk'a; "Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?" dedi.

"ONAY GELİNCE HEMEN GÖNDEREBİLİRİZ"

Musk ise bu paylaşıma, "Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz" şeklinde yanıt verdi.

Elon Musk'tan Maraş depremi açıklaması: Onay gelir gelmez Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebiliriz

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Elon Musk Deprem Dünya Güncel Haberler

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