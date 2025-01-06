Elon Musk, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Sert Bir Dille Eleştirdi

"Amerika, İngiltere halkını, zalim hükümetinden kurtarmalıdır. Evet mi, Hayır mı?"

ABD'de Donald Trump'ın yeni yönetiminde de rol alacak olan iş insanı Elon Musk'ın 6 Ocak Pazartesi günü yaptığı onlarca paylaşımdan biri bu oldu.

Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı ve iktidardaki İşçi Partisi'ni topa tutuyor.

Elon Musk, Starmer'ı "İngiltere'nin tecavüzcülerine" karşı göz yummakla suçluyor.

Peki bu noktaya nasıl gelindi?

Musk neden Starmer'ı hedef alıyor?

Elon Musk ilk kez

Bu son paylaşım bombardımanı ise 1 Ocak tarihli bir haber sonrası başladı.

Söz konusu haberin merkezinde, reşit olmayan genç kızların da aralarında olduğu kişileri, cinsel sömürü amaçlı olarak kullanan çetelere yönelik olarak bir soruşturma yer alıyor.

Habere göre İşçi Partisi hükümetinde konuyu takip eden bakanlık, hükümet soruşturması taleplerini reddetti ve yerel bir soruşturma yapılmasını istedi.

Bu haberin ortaya çıkması sonrası ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ve aşırı sağ Reform Partisi, çocuklara cinsel sömürü iddialarıyla ilgili ulusal çapta inceleme talep etti.

Musk da bu iddiaların gündeme gelmesi sonrası Starmer'ı açıktan hedef almaya başladı. Ünlü iş insanı, Starmer'ın başsavcılık yaptığı döneme gönderme yaparak, tecavüz olaylarına göz yummakla suçluyor.

X üzerinden yaptığı paylaşımlardan birinde, Musk, Amerika'nın İngiltere'deki duruma müdahil olup olmamasını da takipçileri arasında oylamaya açtı.

Elon Musk, Trump'ın 20 Ocak'ta başlayacak ikinci Donald Trump döneminde danışman olarak görev yapacak.

Kendisini "sonuna kadar ifade özgürlüğü savunucusu" olarak tanımlayan Musk, daha önce de İngiltere'de aşırı sağcı figürleri savundu. Bunların başında halen cezaevinde olan Tommy Robinson geliyor.

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Birliği'nin (EDL) kurucusu olan ve Tommy Robinson takma adını kullanan Stephen Yaxley-Lennon, Ağustos ayında İngiltere'nin birçok kentinde göçmenlere yönelik şiddet olaylarının patlak verdiği dönemde X platformunda yanlış söylentileri yayanlardan biriydi.

Starmer ne yanıt verdi?

Kendisini, iç politikadan ve okyanus ötesinden aynı başlıkta gelen suçlamaların merkezinde bulan Başbakan Starmer ise "yalanların yayıldığını" savundu.

Starmer, "Yalanları ve doğru olmayan şeyleri yayanlar, kurbanları değil kendilerini düşünüyorlar" dedi.

Başbakan Starmer, muhalefetteki Muhafazakar Parti'yi de fırsatçılık yapmakla ve "aşırı sağın mesajını güçlendirmekle" suçluyor.

İşçi Partisi'nde siyasete atılmadan önce 5 sene başsavcılık yapan Starmer, kendi döneminde bu tür çetelerle bire bir mücadele ettiğini de söylüyor.

Starmer bu tür soruşturmaları yürüttüğü dönemde, cinsel sömürü çetelerini soruşturması için özel bir savcı atadı.

Kendi döneminde bu suçlarla mücadele yöntemlerini savunan Başbakan Starmer, Muhafazakar Parti'yi de 14 senelik iktidarlarında gerekli adımları atmamakla suçluyor.

Musk, Keir Starmer'ın cezaevine konulması gerektiğine ilişkin de bir paylaşım yaptı.

Soruşturmalardan ne çıkmıştı?

İngiltere'de Rotherham, Cornwall, Derbyshire, Rochdale ve Bristol kentlerinde, reşit olmayan genç kızları organize şekilde sömüren çetelere yönelik çok sayıda soruşturma yürütüldü.

Rotherham'daki soruşturmada, 16 sene süresince toplam 1400 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıkarıldı. Bu çetelerin üyeleri çoğunlukla Pakistan kökenli İngilizlerdi.

Telford'daki bir başka soruşturmada, 40 yıla yakın sürede 1000 kız çocuğunun istismar edildiği ortaya çıktı. Bu soruşturmadaki bazı vakalarda, ırk kökenli soruşturma algısı oluşabilir endişesiyle olayların üzerine gidilmediği anlaşıldı.

Muhafazakar Parti ve aşırı sağdaki Reform UK partisi, çocuk istismarı çetelerine yönelik genel soruşturma çağrısında bulundu.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch, "2025, mağdurların adaleti bulacağı yıl olmalı " mesajı verdi.

Başbakan Starmer ise yapılan bağımsız soruşturmanın "kapsamlı" olduğunu iddia ederek bu çağrıları reddetti.

Starmer, çocuk cinsel istismarına son vermek için "her taşın altına bakılması" gerektiğini kabul ettiğini ancak başka bir soruşturmaya değil, "eyleme" ihtiyaç olduğunu savundu.