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Elon Musk'ın oğlundan Trump'a: Sen başkan değilsin, çeneni kapat

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Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Hükümet Verimliliği Bakanı Elon Musk'ın oğlu X Æ A-12 Musk'ın sözleri sosyal medyaya damga vurdu. X Æ A-12 Musk, babası konuşurken ABD Başkanı Donald Trump'a dönerek sessizce, "Sen başkan değilsin, gitmen lazım. Çeneni kapatmanı istiyorum." dedi.

Beyaz Saray'ın en önemli odası olarak bilinen Oval Ofis ilginç anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisi olarak atadığı Elon Musk'ın toplantıya oğlu X Æ A-12 Musk ile katılması sosyal medyada gündem oldu.

Elon Musk'ın oğlundan Trump'a: Sen başkan değilsin, çeneni kapat

"SEN BAŞKAN DEĞİLSİN"

X Æ A-12 Musk, garip hareketler sergileyerek dikkatleri üzerine topladı. Elon Musk, hükümetin izleyeceği politikaları aktardığı esnada oğlu Trump'a dönerek sessizce, "Sen başkan değilsin, gitmen lazım" dedi.

"ÇENENİ KAPATMANI İSTİYORUM"

Bir süre sonra Trump konuşurken araya giren 4 yaşındaki X Æ A-12, yine Trumpa'a, "Çeneni kapatmanı istiyorum" dedi. Daha sonra burnunu karıştıran küçük çocuk parmaklarını başkanlık masasına sürdü. O anlar kameraya yansırken Trump'ın X Æ A-12'nin sözlerini duymazdan geldiği görüldü.

Elon Musk'ın oğlundan Trump'a: Sen başkan değilsin, çeneni kapat

Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti. ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika biri ve çok zeki" ifadesini kullandı.

Elon Musk'ın oğlundan Trump'a: Sen başkan değilsin, çeneni kapat

Elon Musk'ın oğlundan Trump'a: Sen başkan değilsin, çeneni kapat
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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