Elleri kelepçeli ve çıplak halde bulunan iş insanının, cinsel fantezi sırasında öldüğü ortaya çıktı

2020'de bir otel odasında çıplak, elleri kelepçeli, ağzı bağlı ve kafasında bir poşet ile bulunan 52 yaşındaki iş insanının katili bulundu. Yaşanan olayı inceleyen ve delilleri ortaya çıkaran Avustralyalı yetkililer 52 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili gizem perdesini de araladı.

FANTEZİ YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Önceki gün hakim karşısına çıkan isim ise 34 yaşındaki hayat kadını Madeleine Joan Lewin oldu. Lewin, müşterisiyle o gece birlikte olduğunu itiraf ederken fantezi yaptıklarını dile getirdi.

"ELLERİNDEKİ KELEPÇEYİ ZOR ÇIKARDIK"

Sunshine Tower Hotel'deki 608 numaralı odada yaşamını yitiren Brady'nin ağzında fantezi yaparken takılan tıkaçlardan olduğunu açıklayan Lewin, her iki tarafın da bu aletleri kullanmak için rızası olduğunu dile getirdi. Dominatrix olarak da bilinen "baskın kadın" fantezisi yapmak isteyen Brady'nin cansız bedenini bulan polisler, "Ellerindeki bazı kelepçeler o kadar sıkı bağlanmıştı ki biz bile onları çıkarmakta zorlandık" dedi.

OTELDEN HIZLICA KAÇTI

Öte yandan otel odasının tuvaletinde hasar görmüş bir SIM kartıbulunduğu da belirtilirken otelin güvenlik kamerası görüntülerinde de Lewin'in alelacele otelden kaçtığı görülüyor. Lewin, ölümün bir kaza olduğunu düşünse de 12 kişinin yer aldığı jüri genç kadını suçlu buldu. Avustralya Yüksek Mahkemesi, 491 gündür hapiste olan Lewin'e 6.5 yıl hapis cezası verdi.