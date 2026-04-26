Elazığ ruhu Bükreş'te yaşatıldı: 'Elazığlılar Gecesi' büyük ilgi gördü

ELAZIĞ Dernekler Federasyonu (ELFED) Romanya'nın başkenti Bükreş'te Elazığlıları aynı sofrada bir araya getirdi. Romanya'daki iş insanları Mehmet Aydın ve Metin Doğan ev sahipliğinde düzenlenen gecede Elazığ ruhu yöresel yemekleri, halayları ve türküleriyle Bükreş'e taşındı.

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) Türkiye ve Romanya'da yaşayan hemşerileri aynı sofrada buluşturmak amacıyla başkent Bükreş'te Elazığlı iş insanları Mehmet Aydın ve Metin Doğan'ın ev sahipliğinde 'Elazığlılar Gecesi' organize etti.

National Golf & Country Club'ta yapılan görkemli geceye Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, ELFED Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, ELFED Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Alsu, rektörler, yargı mensupları, bakanlıklardan ve müdürlüklerden yöneticiler, her iki ülkeden iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ'ın tanıtım filminin gösterimiyle başlayan gecede açılış konuşmalarının ardından şeflerin hazırladığı Elazığ'a özgü yemekler davetliler ikram edildi. Daha sonra türküler söylendi, halaylar çekildi. Memleket hasreti giderilen gece renkli görüntülere sahne oldu.

'ELAZIĞ, TARİHİ EN ZENGİN İLLERİMİZDEN BİRİ'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, "Çok güzel bir gece hem Elazığ'ı hem de Türkiye'yi kutluyoruz. Çünkü Türkiye çok büyük, ülkemiz ayağa kalkarken illerimiz de ayağa kalkıyor. Şehirlerimizi mirasının üstüne koyarak gençlerimize teslim edeceğiz. Elazığ, tarihi en zengin illerimizden biri, mutfağı, kültürü, müziği çok önemli unsurlar. Burada en önemli değeri bence insan, insansız hiçbir şeyin anlamı yok. Türk Romen dostluğumuza da büyük bir katkı sunduğunuzu görüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Türkiye ve Romanya arasında bu kadar yapılan işlere rağmen büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. Biz bunu henüz belli bir kısmını değerlendiriyoruz. Bugün burada yaptığınız temsil çok önemli hepinizi büyükelçi olarak görüyorum" dedi.

'DAHA BÜYÜK YATIRIMLARA İMZA ATILACAĞINI UMUYORUM'

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da "Buradaki Elazığlı hemşerilerimizin yatırımlarını görmek, onların yatırımlarının fiilen içinde olmak gerçekten gurur verici. Romanya ve Türkiye yüz yıllara dayanan bir birlikteliği olan iki ülkedir. Dolayısıyla her dönemde iki ülkenin ticaretinin gelişmesi, bürokrasinin birbiriyle alışveriş yapması hepimiz için kıymetlidir. İnanıyorum ki gelişen, büyüyen, zenginleşen Türkiye'de Romanya'daki iş insanlarımız da daha büyük yatırımlara ve daha güzel çalışmalara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

'ARTIK TÜRKİYE'NİN SÖZÜ DİNLENİYOR'

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ise böyle organizasyonların dostluğu, iş birliğini güçlendirdiği için önemine dikkat çekerek "Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret hacmi 13,4 milyar dolar. Büyükelçimiz bunu her yıl yüzde 10 artarak devam ettiğini söyledi. Bu çok ciddi bir rakam, biz TBMM'de parlamentolar arası dostluk guruplarıyla birçok ülkeyi dolaşıyoruz. Gittiğimiz her ülkede şunu görüyoruz, bunu gururla ifade ediyorum Türkiye artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sözü dinlenen bir Türkiye olmak da bize gurur veriyor. Bugün Romanya'da Romenlerin Türk vatandaşlarına olan ilgisi ve sevgisine de şahitlik etmiş olduk" dedi.

'HEMŞERİLERİMİZLE GURUR DUYDUK'

ELFED Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, "ELFED 2013 yılında İstanbul'da kuruldu. Şu anda federasyonun çatısı altında 24 dernek var. Elazığlıları bir araya getiriyoruz, üniversite okuyan 250 gencimize burs veriyoruz. Kültürümüze sahip çıkarak onu insanlara duyurmak için çalışıyoruz. Bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'teyiz. Hemşerimiz iş insanı Mehmet Aydın'ın misafiriyiz" diye konuştu.

'DOĞU AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK GOLF KULÜBÜ'

Elgin, "Burada iki Elazığlı ortak olarak Doğu Avrupa'daki en büyük golf kulübünü işletiyorlar. 770 dönümlük bir alanda 90 kişi aynı anda golf oynayabiliyor. Biz gurur duyduk, Romanya'da da hemşerilerimiz çok. Onlarla böyle bir gecede bir arada olmak istedik. Hem güçlerimizi birleştirelim hem tanışalım hem de geleceğe yönelik iş birlikleri geliştirelim istedik. Bu gece misafirlere şehrimizin yöresel yemeklerini de ikram edeceğiz. Elazığ gastronomisi önemli bir yerde 300'den fazla yemeğimiz var. Gaziantep mutfağından sonra ikinci sıradayız. Bunun da tanıtımını yapmak istiyoruz" dedi.

'AYNI DEĞERDE BULUŞMAK KIYMETLİ'

İş insanı Mehmet Aydın ise gecenin sadece bir davet değil köklü bir kültürün, güçlü bir hafızanın kadim bir dostluğun etrafında buluşmak olduğunu söyledi. Aydın, "Bugün burada farklı görevlerde bulunan ama aynı değerlerde buluşan siz kıymetli misafirlerimizle bir arada olmak bizim için ayrıca anlamlıdır. Katılımınızla bizleri onurlandırdınız her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'GÖNÜL KÖPRÜLERİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Etkinliğin İstanbul ayağını organize eden ELFED Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Alsu da "Bu akşam sadece bir hemşeri buluşması değil Türkiye'nin yurt dışındaki temsil gücüne ve milletimizin nerede olursa olsun bir araya gelebilme iradesine yakışan kıymetli bir tablodur. Ülkemizin her alanda daha güçlü daha itibarlı daha görünür hale gelmesi için ortaya koyduğu liderlik dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. İnanıyorum ki bu tür buluşmalar hem millet olarak aramızdaki bağı kuvvetlendirecek hem de Türkiye ve Romanya arasındaki dostluğa, iş birliğine ve gönül köprülerine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Elazığ'a katkılarından dolayı Büyükelçi Altan'a ve bazı iş insanlarına 'Fahri Hemşerilik Beratı' takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı