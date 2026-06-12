Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran fenomen dizisi "Eşref Rüya", 47. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile paylaşan ve dizide hayat verdiği "Nisan" karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Demet Özdemir, final çekimlerinin hemen ardından soluğu tatilde aldı.

SEZONUN YORGUNLUĞUNU GÖCEK'TE ATIYOR

Ekranlarda fırtınalar estiren dizinin, sezon finali yapması beklenirken ani bir kararla tamamen bitmesi hayranlarını üzmüştü. Yoğun ve yorucu geçen bir dönemi geride bırakan Demet Özdemir, deniz sezonunu açmak için vakit kaybetmedi. Güzel oyuncu, ailesiyle birlikte dinlenmek ve gözlerden uzak olmak için Göcek'te lüks bir tekne tatili tercih etti.

LÜKS TEKNENİN GECELİK BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Ailesiyle birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran Özdemir'in kiraladığı lüks teknenin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Ünlü oyuncunun konforu için hiçbir masraftan kaçınmadığı teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören tatil kareleri, güzel oyuncunun hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.