Ekvador'da çete üyeleri, eline geçirdiği güvenlik güçlerini infaz etmeye başladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir çete liderinin hapishaneden kaçması sonrası OHAL ilan edilmesi ve çetelere yönelik operasyon başlatılması sokakları karıştırdı. Suç örgütleri sokaklara inip, buldukları Ekvador güvenlik güçlerini rehin alıp infaz etmeye başladı. Dehşete düşüren infaz görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri olan uyuşturucu baronu Adolfo Macias Villamar, kaldığı yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü bir anda ortadan kayboldu. 3 bin kişilik bir ekip cezaevinden kaçan Villamar'ın bulunması için operasyon başlatırken Devlet Başkanı Daniel Noboa OHAL kararını imzaladı. Karar sonrası sokaklara inen silahlı çeteler terör estirmeye başladı. Bir televizyon kanalı ve üniversiteyi de basan silahlı gruplar, eline geçirdikleri güvenlik güçleri personellerini infaz etti.

Sosyal medyada yer alan kan donduran görüntülerde, hapishane ve polis karakolu gibi noktaları basan çeteler, çok sayıda polis ve gardiyanı rehin aldı. Sosyal medyadan yayın yapan çeteler, bazı güvenlik personellerini infaz etmeye başladı.

Bir başka görüntüde ise bir hapishaneyi basan silahlı gruplar, rehin aldıkları gardiyanları iple asarak öldürdü. İdam anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

"HİÇBİRİ CEZASIZ KALMAYACAK"

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Sokaklarda da karışıklığın hakim olduğu ülkede Ekvador ordusuna ait birliklerin hareket halinde olduğu kameralara yansıdı. Ülkenin başkenti Kito'da silah sesleri yükselirken ülke çapında gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bildirildi.

Uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.