Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde ardı ardına meydana gelen deprem fırtınası devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında, saat 18.17'de kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.