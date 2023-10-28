Dünyayla iletişimi kesilen Gazze'de en uzun gecenin sabahı! İşte ilk görüntü

İsrail dün akşam Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere, havadan ve karadan saldırılarını yoğunlaştırdı. İnternet ve telefon hizmetinin kesildiği bölgede yaşanan yıkım, gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze Şeridi'nde çekilen son görüntüler saldırıların şiddetini gözler önüne seriyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar dün akşam adeta zirve yaptı. Tüm iletişimin kopması ve kara harekatıyla ilgili ilk sinyallerin gelmesi, dünyanın dört bir yanında tepkiye neden oldu. Gece boyunca bombalanan Gazze Şeridi'nin son hali görüntülere yansıdı.

ONLARCA NOKTA VURULDU

Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. 150 noktayı vurduğunu açıklayan İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.

Gece boyunca bombalanan Gazze Şeridi'nde son durum

TELEFON VE İNTERNET HALA KESİK

Bölgede hala ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor. Sınırda ise İsrail ordusunun tankları bekliyor. Gazze'de telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesinti de devam ediyor.

HÜKÜMET BİNALARINI, SİVİL KONUTLARI HEDEF ALDI

İsrail saldırılarda hükümet binaları, sivillere ait konutları, boş arazileri hedef aldı. Gece boyunca çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin Filistin tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kara ve havadan bombardımana tutulan bölgede yaşanan yıkım gün ağarınca ortaya çıktı.