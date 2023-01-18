Dünyanın en ateşli büyükannesi Gine Stewart'tan sınırları zorlayan paylaşım

Instagram'da yaptığı paylaşımlardan dolayı kendisine "dünyanın en ateşli büyükannesi" lakabı takılan fenomen Gine Stewart, son olarak tamamen çıplak fotoğraf paylaşarak iyice sınırları zorladı.

52 yaşındaki fenomen, balkonda üzerine sadece bir beyaz örtü attı. Gine, örtüyü çekip göğüslerini açtı ve göğüslerini elleri ile kapatarak poz verdi. Fotoğrafı "Hedeflerine ulaşmak istiyorsan odaklanmalısın" başlığıyla paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Fenomenin fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşımkısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri fenomen isme "Yaşlandıkça güzelleşiyorsun" gibi yorumlarda bulundu.