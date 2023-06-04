Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk kahvaltısı Pekin'de tanıtıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü tanıtım etkinliğinde misafirlere Türk kahvaltısı ikram edildi. Etkinliğe Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın yanı sıra Çinli ve Türk basın mensuplarıyla sosyal medya fenomenleri katıldı. Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliklerinin anlatıldığı, videoların gösterildiği etkinlikte, Çinli misafirlere Türk mutfak kültürünün önemli bir parçasını oluşturan kahvaltı tanıtıldı. Çinli basın mensupları ve bloggerlar, hamur işleri, peynir ve reçeller ile sucuk, muhlama ve simit gibi Türk mutfağına özgü lezzetleri deneme imkanı buldu.

"Çinli dostlarımızla kahvaltı vesilesiyle buluşmak istedik"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türk medeniyetinin önemli bir parçası olan geleneksel kahvaltı kültürünü tanıtmak istediklerini belirterek, "Bugün sizin de bildiğiniz gibi Dünya Kahvaltı Günü. Kahvaltının Türk medeniyetinde, Türk kültüründe çok önemli bir yeri var. Bütün Türkiye güne çok zengin, çok leziz bir kahvaltıyla başlamak ister. Biz de bugün bu geleneğimizi sizinle buluşturmak istedik. Çinli dostlarımızla etkileşimimizi artırmanın bir yolu olarak bu kahvaltı vesilesiyle buluşmak istedik" dedi.

"Daha sık, daha özgür bir şekilde temaslarımızı yoğunlaştırabileceğiz"

Türkiye-Çin ilişkilerinin her alanda güçlendiğine değinen Musa, "Dünya, Çin'de dahil pandemi döneminden geçti. Bu sırada temaslarımız azalmıştı. Artık pandemi tedbirleri kalktı. Daha rahat, daha sık ve daha özgür bir şekilde temaslarımızı yoğunlaştırabileceğiz" diye konuştu.

Musa, THY'nin 1 Temmuz'dan itibaren her gün Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'dan İstanbul'a uçuş düzenleyeceğini, diğer şehirlerden de Türkiye'ye uçuşlar gerçekleşmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

"Çin'den Türkiye'ye 565 bin turist"

Türkiye'nin 2019 yılında Çin'den 565 bin turist ağırladığını hatırlatan Büyükelçi Musa, "Bu sayı çok az. Türkiye'den Çin'e ziyaretler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunu sadece mesafelerle açıklayamayız. Aradaki mesafe, bu zayıf karneyi, zayıf skoru açıklamakta bence yetersiz. Bu sayıları artırmak için önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız" dedi. Türkiye'de doğusundan batısına güneyinden kuzeyine farklı coğrafyaların ve iklimsel zenginliğinin bir arada yaşanabildiğine dikkat çeken Musa, bu zenginliğin Türk mutfağına da yansıdığını kaydetti. Musa, "Türkiye'nin tarihi ve coğrafi güzelliklerini yerinde görmek, buna bizzat şahit olmak için sizi her zaman Türkiye'ye bekleriz" dedi.

"Enteresan bir tecrübeydi"

Etkinliğe katılan Çinli sosyal medya fenomeni Jiang Hao, "Bugünkü tecrübemiz çok enteresandı, çok zengin bir sofra vardı. Hem Karadeniz hem de Akdeniz kültürü etkisindeki yiyecekler sunuldu. Türkiye'deki sofra ortamı, Çinliler ile de benzerlik taşıyor. Herkes bir araya geliyor, sohbet ediyor. Hem yemeğin tadını çıkartıyorlar hem de duygular paylaşılıyor" dedi. Çin'in en büyük internet portalı Sına International'ın yetkilisi Ye Chao ise Türk kahvaltı sofrasındaki lezzetleri tattıktan sonra en sevdiği yemeğin menemen olduğunu belirtti. Ye Chao, "İlk gördüğümde tadının şakşukaya benzediğini sandım ama tattıktan sonra Çin'deki domatesli kızarmış yumurtaya daha çok benzediğini fark ettim. Lezzet açısından ondan daha zengin, çünkü içinde soğan ve biber de var" diye konuştu.

"Türk kültüründe kahvaltının en önemli öğün olduğunu öğrendim"

Ye Chao, "Türk kültüründe kahvaltının en önemli öğün olduğunu ve Türkiye'de kahvaltının aile üyeleri arasında bir iletişim sağladığını, ailelerin pazar sabahları kahvaltıda bir araya gelerek zengin bir sofra eşliğinde hafta boyunca yaşadıklarını paylaştıklarını öğrendim. Bu çok etkileyici" dedi.

Beijing TV muhabiri Zhang Minzi de Türklerin kahvaltı sofrasında tattığı favori yiyeceklerinin muhlama ve simit olduğunu belirtti. Zhang, "Türk kahvaltı kültürü çok özel, çok çeşitli. Birbirinden farklı ekmekler var. Birbirinden farklı soslar, reçeller, çikolatalar ve birçok sebze var. İlk kez simit yedim. Çok sevdim, çok özel" ifadelerini kullandı. - PEKİN