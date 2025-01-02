Dr. Yeniacun: Dünya haritası içerisinde Türkiye'nin esneme alanları çok fazla arttı

AltıYedi programına konuk olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Han Yeniacun, Suriye'nin geleceği, Türkiye'nin bölgesel rolleri ve İsrail'in Suriye'deki politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"AKDENİZ'E AÇILAN TİCARET KANALLARININ KAPANMASI İLE İRAN'IN BÜYÜK BİR DAR BOĞAZ İÇİNE GİRDİĞİNİ GÖRDÜK"

Dr. Selim Han Yeniacun, Akdeniz ticaret yollarının kapanmasının İran üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu belirtti. Bu durumun İran'ı ekonomik ve stratejik anlamda zor bir pozisyona soktuğunu ifade etti.

"OPERASYONUN 'HUMUS' KISMINA GEÇİLMEDEN ÖNCE RUSYA VE İRAN ZATEN VAZGEÇMİŞ DURUMDAYDI"

Yeniacun, Suriye'deki operasyonların Humus aşamasına geçilmeden önce Rusya ve İran'ın sahadaki etkilerini kaybettiğini ve bu süreçten çekilme kararı aldıklarını aktardı.

"KADIN, İNSAN VE ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDA BU DÖNEMDEN SONRA SURİYE'DE NELER OLACAĞINA DAİR MERAKLAR VAR"

Suriye'deki savaş sonrası dönemde kadın, insan ve çocuk haklarıyla ilgili nasıl bir gelişme yaşanacağının merak edildiğini söyleyen Yeniacun, bu konuların dünya kamuoyunun dikkatini çektiğini belirtti.

"ESAD SONRASI SURİYE'DE OTORİTE BOŞLUĞU OLUŞABİLECEĞİ HAVASI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yeniacun, Suriye'de Esad sonrası döneme dair bir otorite boşluğu korkusunun özellikle dış kaynaklı olarak oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

"DÜNYA HARİTASI İÇERİSİNDE TÜRKİYE'NİN ESNEME ALANLARI ÇOK FAZLA ARTTI"

Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolünün genişlediğini vurgulayan Yeniacun, son dönemlerde Türkiye'nin hareket alanının oldukça genişlediğini dile getirdi.

"SURİYE'DE PYD-YPG MESELESİ, DAHA BÜYÜK BİR MESELENİN SADECE BİR APARATI"

PYD-YPG'nin Suriye'deki daha büyük stratejik planların bir parçası olduğunu belirten Yeniacun, bu örgütün yalnızca bir araç olarak kullanıldığını ifade etti.

"ÖRGÜTÜN SURİYE'DE HERHANGİ BİR ÇIKIŞ YOLU KALMAMIŞ DURUMDA"

Suriye'deki PYD-YPG'nin artık bir hareket alanı kalmadığını söyleyen Yeniacun, bu durumun örgütü farklı arayışlara iteceğini ifade etti.

"ER YA DA GEÇ ÖRGÜT, HEM SURİYE'NİN MEŞRU HÜKÜMETİ HEM DE TÜRKİYE İLE ANLAŞACAK"

Yeniacun, PYD-YPG'nin gelecekte Suriye'nin meşru hükümetiyle ve Türkiye ile bir uzlaşma sağlamak zorunda kalacağını belirtti.

"İSRAİL SURİYE'DE, MAŞA İLE DEĞİL KENDİ ELİ İLE BİR GÜVENLİK SORUNU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK"

Son olarak İsrail'in bölgede dolaylı yöntemler yerine doğrudan bir aktör olarak öne çıkabileceğini ifade eden Yeniacun, İsrail'in Suriye'de ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturabileceğini vurguladı.