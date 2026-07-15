Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 6 yaşındaki Ayyüce Yılmaz, evlerinin bahçesindeki yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu.
Sazak Mahallesi'nde Ayyüce Yılmaz'ın (6) evin içinde olmadığını fark eden aile bireyleri, çocuğu bahçedeki yüzme havuzunda hareketsiz halde buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan oradan da İzmir'deki hastaneye sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek