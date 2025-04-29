Trump yine yaptı yapacağını! İlginç 100. gün kutlaması: Tek tek Beyaz Saray'ın çimlerinde sergiledi

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren aldığı kararlarla büyük tartışmalar yaratan ABD Başkanı Donald Trump yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Trump ikinci döneminin 100. gününü kutlarken Beyaz Saray'ın çimlerinde yasa dışı göçmenlerin tutuklama fotoğraflarını ve suçlamalarını içeren posterler yerleştirdi.

TEK TEK SERGİLEDİ

Tutuklanan 100 yasa dışı göçmenin vesikalık fotoğrafları ve işledikleri suçlar detaylı olarak sergilenirken, her fotoğrafın alından 'Tutuklandı' yazması dikkat çekti.

TRUMP 100 GÜNDE NELER YAPTI?

Peki ABD Başkanı Donald Trump 100 günde başka neler yaptı? İşte Trump'ın ikinci döneminin ilk 100 gününün özeti...

İç Politika:

Çok sayıda başkanlık kararnamesiyle Biden döneminin birçok uygulamasını iptal etti.

Federal kurumlarda büyük kesintiler ve reformlar yaptı.

6 Ocak Kongre baskınına katılanları affetti.

Dış Politika:

"Önce Amerika" yaklaşımını güçlendirdi: Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmeye ve NATO baskısına başladı.

Ukrayna'ya desteği azalttı, Rusya ile barış arayışına girdi.

Orta Doğu'da İran'a karşı sert adımlar attı.

Ticaret savaşının fitilini ateşledi. Birçok ülkeye ve özellikle Çin'e ek vergiler getirdi.

Göç ve Toplum:

Yasa dışı göçmenlere karşı daha sert önlemler aldı, sınır duvarı çalışmalarını hızlandırdı.

Trans bireylerin haklarını sınırlayan kararlar aldı.

Kamuoyu Tepkisi:

Onay oranı %39 gibi düşük seviyelerde kaldı.

Hem içeride hem dışarıda yoğun eleştirilerle karşılaştı.