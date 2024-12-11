Üye Girişi
Haberler
Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı
Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

Esad son ana kadar bu evde bekledi

Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Beşşar Esad rejiminin çöktüğü Suriye ile ilgili net açıklamada bulundu. Trump, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

TRUMP'TAN "SURİYE" AÇIKLAMASI

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj verdi. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.

"KENDİ BAŞLARININ ÇARESİNE BAKMAK ZORUNDALAR"

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı. Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

"ÖNCELİKLERİMİZ UKRAYNA İLE RUSYA"

Önceliklerinin Ukrayna'nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
Kaynak: AA / Dünya
img

Alkollü sürücünün kaza yaptığı araç CHP'li vekilin çıktı
img

İşgalin en net görüntüsü
img

Araç muayene istasyonlarında kural değişikliği
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

bu nu sizmi soyluyorsunuz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞıvanştayger:

yalanınıs kim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Aman keşke karışmayın. Gölge etme yeterkii

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Atmaca:

Gavur seni ne zaman dert etmiş ki.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Athletic Bilbao maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Athletic Bilbao golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü? Lille Sturm Graz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lille Sturm Graz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! LILLE STURM GRAZ maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bacalhau com natas tarifi! MasterChef Bacalhau com natas nasıl yapılır? Atletico Madrid Slovan Bratislava CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dobrada o moda do Porto tarifi! MasterChef Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır? (Porto usulü işkembe) Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.