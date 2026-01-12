DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı gerçek babası ise annesinin doktoruymuş!

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Eve Wiley, yaptırdığı bir DNA testiyle hayatının en büyük gerçeğiyle yüzleşti. Yıllar boyunca babası sandığı kişilerin aslında biyolojik babası olmadığını öğrenen Wiley, sonunda üçüncü bir babası olduğunu ve 16 üvey kardeşe sahip bulunduğunu keşfetti.

Her şey, Eve'in henüz 16 yaşındayken annesinin bilgisayarında tesadüfen gördüğü bir e-posta ile başladı. Bir sperm bankasından gelen bu mesaj, onun bugüne kadar bildiği tüm aile hikâyesini sorgulamasına neden oldu.

Eve, biyolojik babası sandığı Doug'un aslında babası olmadığını öğrendi. Annesi ve Doug, çocuk sahibi olamayınca bir sperm donöründen yardım almıştı. Donörün adı kayıtlarda "Donör 106 – Steve" olarak geçiyordu.

"Baba" sandığı kişi de biyolojik babası çıkmadı

Gerçeği öğrenen Eve, yıllar süren bir arayışın ardından Steve'e ulaştı. Steve, üniversite yıllarında para kazanmak için sperm bağışında bulunduğunu ve bunu tamamen unuttuğunu söyledi. İkili zamanla yakın bir ilişki kurdu. Eve, uzun yıllar boyunca Steve'e "baba" dedi ve onu gerçek babası olarak kabul etti.

Ancak asıl şok, Eve'in kendi çocuğu hastalanınca yaşandı.

Oğluna çölyak hastalığı teşhisi konulmasının ardından doktorlar, genetik nedenleri araştırmak için Eve'e DNA testi yapılmasını önerdi. Test sonuçları ise herkesi sarsacak cinstendi.

Steve de Eve'in biyolojik babası değildi.

Gerçek baba, annesinin doğurganlık doktoru çıktı

DNA testine göre Eve'in biyolojik babası, annesinin doğurganlık tedavisini yürüten doktor Kim McMorries idi. İddiaya göre doktor, tedavi sırasında bağışçı spermiyle birlikte kendi spermini de kullanmıştı.

Bu durumun en çarpıcı yanı ise, Eve'in annesinin bu durumdan haberdar olmamasıydı. Anne, hiçbir zaman doktorun kendi spermini kullandığını bilmediğini ve buna rıza göstermediğini söyledi.

Eve, bu gerçeği öğrendiğinde yaşadığı duyguları "hayatımın en zor anı" sözleriyle anlattı. Gerçeği, yıllarca baba bildiği Steve'e anlatmak zorunda kalması ise en yıkıcı anlardan biri oldu.

Steve'in verdiği yanıt ise Eve için her şeyi özetliyordu:

"Bazı şeyler değişiyor ama sen hâlâ benim kızımsın."

Eve, zamanla yalnız olmadığını da fark etti. Aynı doktorun sperm kullandığı başka vakalar ortaya çıktı. İlk başta 14 olan üvey kardeş sayısı, yapılan yeni DNA eşleşmeleriyle 16'ya yükseldi.

"Her yeni kardeşle birlikte aynı korkuyu yaşıyoruz" diyen Eve, duygularını şöyle özetledi:

"Bizi kabul edecekler mi? Tanımak isteyecekler mi? Bu belirsizlik insanı yıpratıyor." Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise hukuki boyutu oldu. Eve, yaşananların ABD'de yalnızca bir eyalette suç sayıldığını, Texas dâhil birçok eyalette ise yasal boşluklar nedeniyle cezasız kaldığını öğrendi.

Doktor Kim McMorries, 2021 yılında emekli oldu. 2024'te ise "bilgilendirilmiş onam eksikliği" iddiaları nedeniyle tıbbi lisansını gönüllü olarak teslim etti. McMorries, geçmişte uygulamanın "o dönemin standartlarına uygun olduğunu" savundu.

Eve Wiley ise yaşadıklarını bir mücadeleye dönüştürdü. Bugün ABD'de doğurganlık dolandırıcılığı mağdurları için çalışan aktif bir kampanyacı olan Eve'in katkılarıyla 2019'dan bu yana 12 eyalette yasa çıkarıldı.