Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Siirt'te, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için yatsı namazının ardından dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde camilerde Fetih Suresi okundu ve Filistinliler için dua edildi.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Siirt'te Filistinliler için dua edildi

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Siirt'te, yatsı namazının ardından, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "Gazze için duaya duruyoruz" etkinliği kapsamında Diyarbakır'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programlara katıldı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler için Fetih Suresi okundu.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Sani Akın, camideki vatandaşlarla Gazze'deki Filistinliler için dua etti.

Batman

Batman'da Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından Filistinliler için okunan Fetih Suresi'ni dinledi.

Vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Bingöl

Bingöl'de vatandaşlar yatsı namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Mustafa Topal, İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için vatandaşlarla birlikte dua etti.

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de vatandaşlar yatsı namazı için Yeni Cami'de bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Şırnak

Şırnak'ta Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler için Fetih Suresi okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, camideki vatandaşlarla birlikte Filistinliler için dua etti.

Siirt

Siirt'teki camilerde de Filistinliler için dua edildi.

Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Şakir Pinal, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistinliler için dua etti.