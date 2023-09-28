Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke'de Mevlit Kandili Programı Gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke-i Mükerreme'de Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleştirdi. Programa, İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve diğer yetkililer katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke-i Mükerreme'de Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mekke Umre Ekip Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen programa katılan yaklaşık 800 umreci ile Mekke, Cidde ve Taif'te ikamet eden bazı Türk vatandaşlar güllerle karşılandı.

Programa, İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Cidde Başkonsolosluğu İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, Taif ve Cidde'deki Türk Okulu yöneticileri, din görevlileri, öğretmenler ve Diyanet bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan personel katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kandil programının açılış konuşmasını, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi ve Mekke Umre Ekip Başkanı Dr. Ahmet Oğuz yaptı.

Mevlit Kandili'ni Mekke'de idrak etmenin önemine ve Hazreti Peygamber'in insanlığa kazandırdığı ahlaki erdemlere ve asrısaadete değinen Oğuz, insanlığın bugün içinde bulunduğu manevi huzursuzluğun, Kur'an-ı Kerim ve sünnetten uzaklaşmaktan kaynaklandığına işaret ederek kurtuluş yolunun Allah ve Resulü'nün buyruklarına kulak vermekten geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal da bir kurtuluş müjdecisi olarak gönderilen, yaşantısıyla ve ahlakıyla insanlığa örnek olarak ufku aydınlatan Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümünün Mekke'de idrak edilmesinin önemine işaret ederek söz konusu programın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Mekke Fetva ve İrşat Koordinatörü Mehmet Kapukaya da konuşmasında, Hazreti Muhammed'in nübüvvetinden önce Mekke'deki insani ve ahlaki durumu anlattı.

Peygamber'in doğumunun insanlık için bir müjde ve kurtuluş olduğunu, onun örnek ve ideal bir toplum oluşturduğunu ifade eden Kapukaya, Hazreti Peygamber'i sevmenin ancak onun yolundan gitmekle mümkün olduğunu dile getirdi.

İlahilerin de söylendiği program, hatim duası ve tatlı ikramıyla sona erdi.