Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarıyla Mekke'de bir araya gelerek yaptığı konuşmada İslam'ın insanlar için en büyük nimet olduğunu belirtti. Ayrıca haccın müminler için arınma ve bağışlanma yeri olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslam, insanlar yeryüzünde adaletle davransın diye gönderildi"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam, insanlar yeryüzünde adaletle davransın, doğru sözlü olsun, birbirlerine zulmetmesinler diye gönderildi. İslam onun için en büyük nimet" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, ABD ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, insanlar için en büyük nimetin İslam olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "İslam, insanlar yeryüzünde adaletle davransın, doğru sözlü olsun, birbirlerine zulmetmesinler diye gönderildi. İslam onun için en büyük nimet. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim' buyurmaktadır. 'Üzerinizdeki nimetimi tamamladım' diyor. Müslüman olmuş olmaklığımız bizim için en büyük nimettir" ifadelerini kullandı.

"Hac, mümine günahları ile yüzleşerek aklından, kalbinden ve hayatından çıkarma fırsatı verir"

Başkan Erbaş, daha sonra Türkiye'den gelen hacı adaylarıyla bir araya geldi. Burada da hacı adaylarına hitap eden Başkan Erbaş, haccın müminler için arınma ve bağışlanma yeri olduğunu belirterek, "Hac ibadeti mümin kişiye kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nesli, hataları ve günahlarıyla yüzleşerek kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden ve hayatından çıkarma fırsatı vermektedir. Büyük bir azim ve kararlılıkla alemlerin Rabbine yönelerek, samimi bir tövbe ile dua ve yakarışlarla kendisini affettirme fırsatı tanımaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); 'Her kim hac ibadetini yapar, kötülükten, günahtan uzak durursa annesinden doğduğu gün ki gibi günahsız olur.' buyurmaktadır" diye konuştu.

"Büyük düşünen insanların devleti ilelebet payidar olur"

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sonra Nijerya'dan gelen yardımları hatırlatan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Nijerya'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelen bir heyet, topladığı bir miktar yardımı bize getirip teslim etti. Bunlar hep veren el olduğumuz için. Bizim şu anda Türkiye Diyanet Vakfımızın gönüllüleri ve görevlileri oralarda. Hem yurt içinde 81 ilimizde, 922 ilçemizde sınırlarımızın içindekilere verirken sınırlarımızın ötesindekilere de vererek onların dualarını alıyoruz, zor zamanlarımızda maddi manevi desteklerini alıyoruz. Azerbaycan'da gördünüz değil mi? Adeta dökülen, böyle kırık dökük arabasıyla evlerden topladığı yatakları, yorganları alıp da deprem bölgesine getiren o kardeşimizin durumunu gördünüz değil mi? Nasıl oldu bu? İşte bizler küçük düşünmedik, büyük düşündük. Büyük düşünen insanların devleti ilelebet payidar olur."

Programlara, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.