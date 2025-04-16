CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı tutuklandı
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımızı ihlal ediyor

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımızı ihlal ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"nda belirtilen alanların bir kısmının Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen "Deniz Mekansal Planlaması"na (DMP) ilişkin açıklama yaptı.

"HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞINI BİR KEZ VURGULUYORUZ"

Belirtilen alanların bir kısmının Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirten bakanlık, "Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

"ÜLKEMİZ YUNANİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIRDIR"

Açıklamada, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi'nde Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Söz konusu tasarruflar ve oldubitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır" diyen Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın devamında şunları kaydetti; "Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir. Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletler'in ilgili birimlerine iletilmektedir."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDavut Şeyban:

VURUN O ÇOCUKLARI NI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Suna:

Yunanistan lütfen Dikkatli olmaniz sizin icin iyi olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

1 tane batırın türk korkusu girsin bi kere kalplerine

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

Yapıştırın gitsin ozman kendilrini birşey sanıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.