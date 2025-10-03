Haberler

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkmıştı. İsrail ordusuna ait savaş gemileri, geçtiğimiz gün filoya ait gemilere saldırılar düzenledi.

ÇOK SAYIDA TÜRK DE VAR

Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu 30 gemiye el koydu. Aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla kişi de İsrail askerlerince alıkonuldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var" ifadelerini kullandı.

4 İTALYAN AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı işlemlerine başlandığı ancak sürecin zaman alacağı ifade edildi. Buna ek olarak filodaki 4 İtalyan aktivistin sınır dışı edildiği aktarıldı ancak bu kişilerin kimler olduğu hakkında bilgi verilmedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Sumud Filosu'na katılan ve alıkonularak İsrail'e götürülen 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı belirtildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Dolandırıcıların son oyunu! Hükümetin yeni duyurduğu proje üzerinden vurgun yapıyorlar

Hükümetin yeni projesi, dolandırıcıların iştahını kabarttı
Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep Trump'tan geldi, Erdoğan anında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.