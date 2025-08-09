Türkiye'den Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk yorum

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD'de imzalanan barış anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Vaşington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA BARIŞ ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ağırladı. Liderler Başkan Trump ile yaptıkları ikili görüşmelerin ardından, Oval Ofis'te bir araya geldi. Taraflar gerçekleştirilen görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına imza atıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Tarihi anlaşmaya Türkiye'den ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün (8 Ağustos) Vaşington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz.

"BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi'nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz.

"TARİHİ BİR FIRSAT YAKALANMIŞTIR"

Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Elma:

Sarı kafaya güvenilmez iki sozü birbirini tutmyor

