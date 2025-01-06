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Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Suriye'deki PKK/YPG meselesinin ortadan kaldırılması an meselesi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantı düzenledi.

Suriye'deki son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan dikkat çeken bilgiler verdi. Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı; " Suriye'deki Esad rejiminin ilk düştüğü andan itibaren, değerli kardeşimle ve Ürdün hükümeti ile meseleyi görüştük. Avrupa'daki ortaklarımızla da aynı meseleyi görüştük. Suriye'de kuşatıcı hükümetin kurulması konusunda hemfikiriz. Suriye'nin bölgesel çapta desteklenmesi ve istikrarın sağlanmasına ilişkin Ürdünlü mevkidaşım ile mutabık kaldık. Diğer bir konu, Suriye'yi nasıl kalkındıracağımız, nasıl adımlar atacağımız üzerine değerli kardeşimle istişareler gerçekleştirdik. Özellik ulaştırma, tarım, gıda güvenliğine yönelik teyitlerde bulunduk ve yol haritası çıkardık.

"GAZZE KONUSUNDA ATILABİLECEK İLAVE ADIMLARI KONUŞTUK"

Öte yandan DEAŞ tehlikesine karşı, tartışmalar gerçekleştirdik. DEAŞ'ın nereden kalkışma yapabileceği üzerine tartıştık. Müteakip düzeyde, bölgede başta Irak olmak üzere diğer ülkelerin de durumunu konuştuk. Suriye'de eski yönetimin silahlı kuvvetlerin bir an önce silah bırakması ve bölgenin terörden temizlenmesini konuştuk. Hem Suriye'nin hem Ürdün'ün sınırları olduğu Irak'a, daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz. Irak'taki istikrarı nasıl sürdürebiliriz üzerine istişareler gerçekleştirdik. Ateşkesten sonra bölge ülkeleri olarak biz nasıl katkıda bulunuruzu konuştuk. Olmazsa olmaz Gazze meselesi, Mescid-i Aksa'daki durumu, İsrail'in devam eden soykırımını değerli kardeşim ile görüştük. Gazze konusunda atılabilecek ilave adımları istişare ettik. İkili ilişkilerimiz savunma sanayinden ticarete kadar iyi anlamda devam etmektedir. Suriye'deki durumdan ekonomik bir fırsat çıkabileceğini değerlendirdik.

Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

"PKK/YPG İLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir. DEAŞ ve türevleriyle mücadelemizi yapıyoruz. DEAŞ gibi örgütler var oldukça emperyal güçlerin bizim topraklarımıza girmesine zemin hazırlıyor. Herkese hizmet etmeye koşan bir taşeron haline geliyor. Kimden emir aldığı belli olmayan sadece şiddet yapan bu sapkın örgütle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kürt kardeşlerimizin asil hislerini sömürerek hareket eden PKK ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

"ŞİDDET İMPARATORLUĞU ÇÖKMEK ÜZERE"

PKK'nın şiddet imparatorluğu çökmek üzere. Başta ABD'liler olmak üzere YPG'ye atfedilen gardiyanlık rolü, DEAŞ'la mücadele bahanesi olarak kullanılıyor. PKK/YPG üzerinden Kürt kardeşlerimiz sömürülerek başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da müsaade etmeyeceğiz."

Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (55)

Haber YorumlarıHalil SEZER:

Hassektör ordan ibine , hep aynı palavlalar

Yorum Beğen279
Yorum Beğenme371
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Dikkat et peruk takip o sektöre almasinlar seni;)

yanıt10
yanıt9
Haber YorumlarıAhmet Yel:

Lq orls c sen ne diyon emniyete honderecem fotonu dnsden bulurlar sni orq kunladigi

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıÜnal Bakmaz:

zoruna mı gitti yavsak

yanıt11
yanıt7
Haber Yorumlarıcsd zbn:

Hassektör ordan Dibine

yanıt5
yanıt8
Haber YorumlarıMehmet şen:

Bu durum seni çok rahatsız etmiş

yanıt8
yanıt6
Haber YorumlarıCemal Koyun:

niye rahatsız oldun sezer

yanıt7
yanıt7
Haber YorumlarıHanifi Akcalı:

hadi ordan diyen züpbe etek giyip sokağa çıkanlardansın belliki

yanıt10
yanıt7
Haber YorumlarıHALİS ER:

Ağlayan PKK lı

yanıt12
yanıt7
Haber YorumlarıMAJESTIK:

Yüce Allah (cc) kahraman ordumuzun ve suriyeli mücahidlerimizin yardımcısı olsun, zafer islamındır..

Yorum Beğen245
Yorum Beğenme122
yanıtYanıtla
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