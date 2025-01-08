Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG Uyarısı: Askeri Harekat Yapabiliriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, televizyonda yaptığı açıklamada, "PKK/ Ypg terör örgütü Suriye'den çıkmazsa askeri harekat yaparız" dedi.

Fidan sözlerine, " Türkiye'nin harekat yapması istenmiyorsa şartlar bellidir. PKK yönetim kadrosu ile tüm kadroları Suriye'yi terk etmeli. Ancak buna yönelik hazırlık veya niyet görmüyoruz" diyerek devam etti.

CNN Türk televizyonunda yayınlanan Tarafsız Bölge programında konuşan Fidan, "Uluslararası başka ülkelerden gelen teröristlerin Suriye'yi terk etmesi gerek" ifadesini kullandı.

Suriye ziyaretinin nasıl geçtiğini de anlatan Fidan, "İdlib tarafının iyi olduğunu; ancak Hama Humus ve Şam eteklerine kadar yıkım bulunduğunu" aktardı.

Fidan, Esad yönetiminin devrilmesiyle ülkenin fiili lideri haline gelen Ahmed eş-Şera, önceki ismiyle Muhammed Colani ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Şera'nın "rasyonel ve oturaklı bir lider olduğunu, sorumluluğunun ve kendisinden beklentilerin farkında olduğunu" söyledi.

Fidan, "Bizim iki hususumuz vardı. Suriyeli kardeşlerimizin durumları, terör örgütü PKK'nın varlığının sona erdirilmesi" diyerek Şera ile bu konuları konuştuklarını belirtti.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdareciler Günü programında yaptığı açıklamalarda, " Suriye devrimi ile birlikte hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır" sözlerini sarf etti.

Aynı zamanda "terörsüz Türkiye idealini gerçekleştirmek" istediklerini de vurguladı.

Trump: Erdoğan zeki biri, adamları Suriye'de yönetimi ele geçirdi

ABD'nin tekrar başkanı seçilen Donald Trump ise malikanesinin olduğu Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği sorusuna yönelik olarak, "buna yanıt veremeyeceğini, çünkü bunun askeri stratejinin bir parçası olduğunu" belirtti.

Trump cevabına, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşımdır, kendisini seviyorum. Birbirimize saygı duyuyoruz. Bazılarının peşinden gitmemesini istediğimde beni dinledi ve gitmedi, kimden bahsettiğimi biliyorsunuz, Kürtler" diyerek devam etti.

Trump Suriye ile ilgili olarak ayrıca şu sözleri ifade etti:

"Suriye'de olanlara bakarsanız, Rusya zayıfladı. İran zayıfladı. O (Erdoğan) çok zeki bir adam. Başka formlarda ve isimlerde adamlarını oraya gönderdi, onlar da gitti ve yönetimi ele geçirdi."

Trump aynı basın toplantısında Grönland ve Panama Kanalı'nı ele geçirmeye yönelik tehditlerini tekrarladı.

İki bölgenin de ABD'nin ulusal güvenliği için kritik önemde olduğunu aktaran Trump, "askeri ya da ekonomik güçle buraları ele geçirmeye çalışıp çalışmayacağı" sorusuna buna yanıt veremeyeceğiini söyleyerek cevap verdi.

Ancak iki bölgenin de ABD'nin ekonomik güvenliği için gerekli olduğunu aktardı.

Danimarka da Panama da kendi topraklarından vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti.