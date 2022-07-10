Devlet başkanının sarayını işgal eden göstericiler konuştu: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz

Ekonomik çöküntü yaşayan ve enflasyonun resmi verilere göre yüzde 54 seviyelerinde olduğu Sri Lanka'da halkın protesto gösterileri devam ediyor.

"İSTİFALAR GELMEDEN SARAYI TERK ETMEYECEĞİZ"

Ülkeden kaçan devlet başkanının sarayını basan göstericiler bugün yeni bir açıklama yaptı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın son dakika ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda göstericilerin lideri olarak kendini tanıtan Ruwanthie de Chickera, "Devlet başkanı ve başbakan istifa etmeden devlet başkanının sarayını terk etmeyeceğiz" dedi.

Göstericiler bir köpeği maskot ilan ederek "Doğal Yaşamdan Sorumlu Bakan" olarak tanıttı.

DÜN İSTİFA EDECEKLERİNİ DUYURDULAR AMA...

Son haftalarda tansiyonun yüksek olduğu Sri Lanka'da dün tepkiler ve halkın devlet başkanlığı sarayını basması üzerine devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifa etme kararı aldıkları duyurulmuştu. Rajapaksa ve Wickremesinghe'nin istifa edeceğini parlamento sözcüsü açıklamıştı.

Protestocular devlet başkanının yatağında keyif yaptı.

SRİ LANKA'DA EKONOMİ NASIL ÇÖKTÜ?

22 milyon insanın yaşadığı ada ülkesi, 1948'teki bağımsızlığından beri tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Dövizde yaşanan sıkıntı sebebiyle akaryakıt, gıda, ilaç gibi malları temin edemeyen ülkede enflasyon resmi verilere göre yüzde 54.6 seviyelerinde.

Binlerce gösterici dolapları talan etti.

ENFLASYONUN YÜZDE 70'E ÇIKMASI BEKLENİYOR

Reuters haber ajansı, enflasyonun gelecek aylarda yüzde 70'e çıkmasını beklerken son dönemde yaşanan siyasi çalkantı ve belirsizliğin IMF ile yapılacak görüşmeleri etkilemesi de bekleniyor. Özellikle Covid-19 sebebiyle turizm alanından büyük darbe alan Sri Lanka'da geçen yıllarda petrol fiyatlarının artması, kimyasal gübre ithalatının yasaklanması tarımı durma noktasına getirmişti. Öte yandan muhalefet, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ekonomiyi yönetememesi sebebiyle bu krizin oluştuğunu öne sürdü. Muhalefet, Mart ayından beri Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor.