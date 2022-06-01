Depp-Heard davasına damga vuran 10 an - Haberler

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davada sona yaklaşıldı. Artık mahkemenin kararı bekleniyor.

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri ve mahkemedekiler altı haftadır, çiftin mutsuz biten evliliği hakkında sevimsiz detaylar dinledi.

Depp, Heard'ün 2018'de Washington Post'a yazdığı makalede isim vermeden ev içi şiddet mağduru olduğunu söylemesi üzerine eski karısına iftira davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat istemişti. Heard de ona karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Davanın en kritik anlarını derledik.

UYARI: Bu haberşiddet betimlemeleri içermektedir.

'Karşılıklı taciz'

Bazı izleyiciler Heard ve Depp arasındaki ilişkiyi bu iki kelime ile tarif edebilir.

Bu tanım çiftin eski evlilik terapisti Dr. Laurel Anderson'ın Depp'in isteği üzerine jüriye dinletilen ifadesinde geçiyor.

Dr. Anderson, Depp ve Heard'ü evli oldukları 2015 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında gördüğünü söylemiş; çiftin şiddet içeren bir ilişkisi olduğunu ve kavgaların genellikle Heard'ün kışkırtmasıyla başladığını belirtmişti.

Depp'in Heard ile tanışana kadarki partnerleriyle şiddet içeren ilişkiler yaşamadığını ifade eden Dr. Anderson, "Amber Heard'de onu tetikleyen bir şey vardı. Onları birbirini karşılıklı taciz eden bir çift olarak gördüm" demişti.

Terapist mahkemede ayrıca birden fazla kez Heard'ün, Depp'in kavga ederken yanından ayrılmasını engellemek için, şiddete yöneldiğini söyledi:

"Kendisine saygı duyulmadığını hissederse kavga başlatmak onun için bir gurur meselesiydi".

'Yan Amber'

Dava süresince en az dört gün Depp'in eski mesajları ve emailleri eski eşine karşı tavrını göstermek için kullanıldı.

Depp'in 2013'te İngiliz aktör Paul Bettany ile mesajlaşırken, Heard'ü boğmaktan ve yakmaktan söz etmesi, "(Heard'ün) öldüğünden emin olmakla" ilgili yazışması da bunlardan biriydi.

Aktör bu mesajlaşmalardan "utandığını", anlamsız bir şaka olduğunu ve bunları gerçekten yapmayı düşünmediğini belirtti.

Kişilik bozukluğu mu , travma sonrası stres bozukluğu mu?

Depp'in tanığı olarak ifade vermeye çağırılan adli psikolog Dr. Shannon Curry, jüri üyelerine Heard'ün iki tür kişilik bozukluğu (borderline ve histrionik) olduğunu söyledi.

Dr. Curry, Aralık 2021'de Heard ile yaklaşık 12 saat geçirdiğini, zihinsel sağlık testleri yaptığını ve tıbbi kayıtlarını inceledikten sonra bu sonuca ulaştığını belirtti.

Borderline kişilik bozukluğunun bir istikrarsızlık hastalığı olduğunu ve "çok fazla öfke, daha az güçlü insanlara karşı gaddarlık ve dikkat çekme isteği ile kendisini gösterdiğini" söyleyen Dr. Curry, davranışların "temelde terk edilme korkusu tarafından yönlendirildiğini" ifade etti, "Bunun olmasını önlemek için umutsuz girişimlerde bulunurlar" dedi.

Ancak onun teşhisleri, Heard'ün tanık olarak çağırdığı psikolog Dr. Dawn Hughes tarafından reddedildi. Dr. Hughes, onun Depp'in uyguladığı şiddet sonrası travma kaynaklı stres bozukluğu yaşadığını aktardı.

Madde kullanımı

Mahkeme boyunca jüri üyeleri, Depp'in madde kullandığıyla ilgili iddiaları da dinledi.

Depp, 2014'teki opioid Oxycodone (kırmızı reçete ile satılan, çok güçlü bir ağrı kesici) detoksundan sonra Amber Heard'le ilişkisi boyunca çoğu zaman ilaç etkisinde olmadığını anlattı.

Ancak Heard'ün tanımladığı Depp daha farklıydı: Heard defalarca bırakmasını istese de Depp alkol ve uyuşturucu kullanıyordu, kokain ve ağrı kesici gibi madde kullanımı nedeniyle tacizkar oluyor, kendinden geçiyor ve birçok olayı da hatırlamıyordu.

Heard'ün anlattığına göre bu tarz bir olay çocuklarıyla birlikteyken de yaşandı. Uzun dönem aktörün Bahamalar'daki özel adasının yöneticiliğini yapan tanığın ifadesine göre, Depp oğlunun olduğu bir gün kendinden geçerek kumsalda uyuyakalmıştı.

Depp ise ilaç kullanımını itiraf etti ancak olayların çarpıtıldığını, hiçbir zaman fiziksel şiddet noktasına varmadığını, ayrıca Heard'ün de alkol ve bazen de uyuşturucu kullandığını söyledi.

'Canavar' kim?

Cevap kime sorulduğuna göre değişiyor. Tekrarlarsak, jüriye birbirinden çok farklı iki görüntü çizildi.

Heard, mahkemede eski kocasının alkollü ve madde etkisi altındayken şiddet uygulayan karanlık tarafını "canavar" olarak tanımladı.

Depp tarafından çalışanlarına ve arkadaşlarına attığı mesajlar da bunu doğrular gibiydi. Bir keresinde "canavar çocuğunu kilit altına almasının işe yaradığını" ve Heard ile "muhteşem" olduklarını yazmıştı.

Ancak Depp "canavar" kelimesini, karısını kavgadan kaçınmak için yatıştırmakla ilgili kullandığını söyledi. Kendisine neden bu kelimeyi kullandığı sorulduğunda ise "Çünkü bu kelimeyi her an duyuyordum" dedi.

Depp, Heard'e 'asla' vurmadığını söyledi

Depp mahkemede eski partnerine fiziksel şiddet uyguladığıyla ilgili iddiaları reddetti, Heard'e hatta hayatı boyunca hiçbir kadına vurmadığını ifade etti. Aksine kendisinin Heard tarafından küçük düşürüldüğünü ve tacize uğradığını söyledi.

Heard'ün tokatla ya da kafasına uzaktan kumanda fırlatarak kavga başlattığını çünkü kavga ve şidette "ihtiyacı olduğunu" belirtti. Avukatları da, Heard'ün kendi kelimelerini ve video kayıtlarını ona karşı kullandı.

Bir video kaydında Heard Depp'e vurduğunu kabul ediyordu ve ona "bebek" diyordu. Bir mektubunda ise "delirdiği" için özür diliyordu:

"Seni incittiğim için üzgünüm. Zarar gördüğümde şeytani olabiliyorum."

Avustralya seyahati

Jüri, Depp'in 2015'te Karayip Korsanları film çekimlerinin devam ettiği Avustralya'ya seyahatiyle ilgili de bazı açıklamalar dinledi.

Depp, bu yolculuk sırasındaki şiddetli kavga nedeniyle orta parmağının uç kısmını kaybettiğini, çünkü Heard'ün ona fırlattığı vodka şişesinin paramparça olduğunu, şoka girdiğini anlattı.

"Sinir krizi nasıl hissettiriyor bilmiyorum fakat bu ona oldukça yakındı."

Heard ise parmağını incitmekle ilgili kısmı yalanladı ve Depp'in o gece kendisine likör şişesiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Heard'ün avukatlarının mahkemeye çağırdığı Dr. Richard Moore ise Depp'in söylediği şekilde zarar görmesi durumunda tırnağın aynı şekilde kalmayacağını belirterek olayların bu şekilde yaşanmamış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Depp'in avukatı

Bu davanın bir yıldızı varsa o da Depp'in avukatı Camille Vasquez.

Californialı genç avukat bu dava sürecinde milyonların dikkatini çekti, adının bulunduğu t-şörtler basıldı, sosyal medya etiketleri yaratıldı.

Vasquez'in keskin çıkışlarından biri de, çiftin bulunduğu bazı fotoğraflarla ilgili kendisini sorguladığı sırada Heard'ün jüriye dönerek bunların üzerinde Depp'in avukatları tarafından oynandığını iddia etmesi üzerine, "Size hiçbir şey sormadım. Jüriye karşı sav oluşturmazsanız memnun olurum" demesiydi.

Kate Moss'un tanıklığı

İngiliz model Kate Moss tanık listesine son dakikada eklendi.

1994-1998 yılları arasında Depp ile ilişki yaşayan Moss, aktörün avukatları tarafından tanıklık yapmaya çağırıldı. Çünkü Heard'ün, Depp'in Moss'u merdivenlerden ittiğiyle ilgili iddiaları ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Heard 2015 yılında bunu yaptığı için Depp'e vurduğunu söylemişti.

Moss ise çevrimiçi katıldığı mahkemede bu iddiayı reddetti, Depp'in böyle bir şey yapmadığını söyledi. Bahsi geçen olayda, tatildeyken merdivenden düşerek sırtını incittiğini, Depp'in kendisine yardım etiğini, ilişkileri boyunca kendisine zarar vermediğini belirtti.

'Binlerce ölüm tehdidi'

Tanıklığının son gününde Heard duygusal konuşmalar yaptı, mahkeme başladığından beri binlerce ölüm tehdidi aldığını söyledi. Her gün bu travmayı baştan yaşadığını belirtti.

Heard ayrıca dava dosyasının "korkunç" ve "küçük düşürücü" olduğunu, bu nedenle kariyerinin ve insan ilişklerinin zarar gördüğünü vurguladı.