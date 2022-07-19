Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü - Haberler

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Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü

Haberler.com - Miray Kaya - Dünya
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Avustralya'da golfçüleri hayrete düşüren yengeç, golf sopasını kıskaçlarıyla aynı elektrikli testere gibi ikiye böldü. Bu görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.

Yengeç, bir golf sopasını ikiye ayırırken video kaydına alındı. Golfçüler yengecin saf gücü karşısında şaşkına döndü.

YENGEÇ KENDİSİNİ GOLF SOPALARININ TEPESİNDE BULDU

Dev davetsiz misafir, pençelerini üç tane golf sopasına aynı anda geçirdi. Kendini bir anda golf sopalarının başında buldu.

ÇANTANIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Videoda golfçülerin, yengece yalvarması da dikkat çeken bir durumdu. Güçlü yengeçHint Okyanusu'ndaki Noel Adası'nda çekilen görüntülerde çantanın ve içindekilerin yeni sahibi olduğu konusunda kararlıydı.

Yengeç etkilenmedi ve daha fazla golf ekipmanı için güreşmeye devam etti.

Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü

Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü

Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü

Delicesine güçlü yengeç, golf sopasını ikiye böldü

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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