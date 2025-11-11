Haberler

Dehşet anları kamerada: Küçük çocuk asansör boşluğuna düştü!

Dehşet anları kamerada: Küçük çocuk asansör boşluğuna düştü!
Dehşet anları kamerada: Küçük çocuk asansör boşluğuna düştü!
Güncelleme:
Rusya'nın Voronej kentinde 2 yaşındaki bir çocuk, ailesinin gözleri önünde asansör boşluğuna düştü. Panikleyen baba, düşen oğlunu kurtarmak için asansör boşluğuna atladı. Çocuk, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü ancak şans eseri asansör boşluğundaki metal çubuklara çarpmadı. Olayın ardından konuşan baba Aleksey, oğlunun durumunun iyi olduğunu ve o anların tarif edilemez olduğunu belirtti.

  • 2 yaşındaki bir çocuk Rusya'nın Voronej kentinde asansör boşluğuna düştü.
  • Baba asansör boşluğuna atlayarak çocuğu kurtardı ve çocuk sadece küçük morluklarla sağ kaldı.
  • Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili inceleme başlattı ve baba asansörlerin bozuk olduğunu belirtti.

Rusya'nın Voronej kentinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Henüz 2 yaşındaki bir çocuk, ailesinin gözleri önünde asansör boşluğuna düştü. O anları gören baba, düşünmeden peşinden atladı ve oğlunu mucize eseri hayatta tuttu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük Matvey montunu giyip asansör kapısına doğru yürüyor. Ancak bir anda kapı yerinden oynuyor ve küçük çocuk karanlık boşluğa düşüyor. Panikleyen baba Aleksey, oğlunu tutmak için hamle yapsa da yetişemiyor.

Bir an bile tereddüt etmeyen baba, asansör boşluğuna atlayarak oğlunun peşinden girdi. O sırada annenin el feneriyle etrafı aydınlattığı görülüyor. Aleksey kısa sürede oğluna ulaşıp onu yukarı iterek annesinin kollarına teslim etti.

Küçük Matvey yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü ama şans eseri asansör boşluğundaki metal çubuklara çarpmadı. Çığlık seslerini duyan apartman sakinleri de hemen asansörü durdurarak baba ve oğlun ezilmesini önledi.

Olayın ardından konuşan baba Aleksey, yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı:

"Hemen hastaneye gittik, Allah'a şükür oğlum iyi. Sadece biraz korktu ve birkaç küçük morluğu var. Ama o anlar tarif edilemezdi."

"Hiç düşünmeden peşinden atladım. Komşular sesleri duyup yardıma koşmasaydı asansör inip bizi ezebilirdi. Oğlum mucize eseri kurtuldu."

Küçük çocuk şimdi evinde ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili inceleme başlatırken, baba Aleksey apartmandaki asansörlerin bozuk olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi:

"Bina sadece bir yıl önce yapıldı ama asansörler hep arızalı. Yıl boyunca neredeyse hiç doğru düzgün çalışmadılar. Çalıştıklarında da ses çıkarıyor, gıcırdıyor. Yeni bir binada böyle bir şey olmamalı."

Abdullah Teymur
Yorumlar (1)

Aydin Ayaydin:

Bu tur asansor kapilarini baska videolarda da gormustum ne kadar ilginc yukaridan fikslenmis asagidan serbest...

