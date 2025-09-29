Damat, düğününde gelinle dans ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Mısır'da yaşanan korkunç olayda, damat düğününde gelinle dans ederken aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.

Yürek burkan anlar, çiftin en mutlu günü olması beklenen gecede kameralara yansıdı. Ashraf Abu Hakam, elinde geleneksel bir "Saidi sopası" ile gelininin elini tutarak dans ederken bir anda fenalaştı. Gelin de aynı sopanın eşini taşıyordu.

Mısır folkloruna ait olan bu dans, genellikle düğünlerde ve özel kutlamalarda sergiliniyor. Çift, aileleri ve sevdikleriyle eğlenirken Ashraf aniden yere yığıldı. Görüntülerde genç damadın sırtüstü yere düştüğü ve davetlilerin panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Müzik ve kahkahalar, kısa süre içinde çığlıklar ve panik havasına dönüştü. Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen Ashraf kurtarılamadı. Doktorlar, genç damadın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ashraf'ın ani ölümü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Arkadaşları onu "hayat dolu" ve "geleceği için heyecanlı" biri olarak tanımladı. Yas tutanlar, daha bir gün önce nişanını kutladıklarını hatırlatarak büyük üzüntü yaşadı.

Bir kişi, "Allah ona rahmet etsin, cennetinde en güzel yeri nasip etsin" diye yazdı.

Bir diğeri, "Onun ömrü ailesi ve eşi için ne bir saat gecikir ne bir saat erken gelir; başsağlığı diliyorum" dedi.

Bir başka kişi ise, "Zavallı gelin için çok endişeliyim. Allah ona sabır versin" ifadelerini kullandı.

Ashraf'ın ölümü, benzer bir trajediyi akıllara getirdi. Geçtiğimiz haftalarda 26 yaşındaki Bosnalı hemşire ve influencer Adna Rovcanin-Omerbegovic de kendi düğününde fenalaşmıştı.

13 Eylül'deki düğün töreninde hastalanan Adna, hastaneye kaldırıldıktan sonra komaya girdi. Genç kadın, iki gün sonra hayatını kaybetti.

Sarajevo'da bir güzellik salonu işleten Adna'nın ölümü, ailesi, arkadaşları ve takipçileri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Bir seveni, "Daha dün aramızdaydın, bugün ise seni uğurluyoruz. Huzur içinde uyu sevgili Adna" dedi.

Bir diğeri, "Genç insanların hayatlarının bu kadar erken sona ermesi adil değil" ifadelerini kullandı.

Başka biri ise, "Sonsuza dek kalplerimizde yaşayacaksın" diye ekledi.