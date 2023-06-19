Cevdet Yılmaz, KKTC'de Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Rauf Denktaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyaretleri kapsamında ilk olarak Lefkoşa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaret etti. Yılmaz'a anıt ziyaretinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bürokratlar eşlik etti. Cevdet Yılmaz anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Yılmaz, anıt özel defterine şunları yazdı:

RAUF DENKTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, hatıranızı şükran ve saygıyla yad ediyor, Kıbrıs Türk mücadelesinin aziz şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman Kıbrıs Türk'ünün var oluşu, hürriyeti ve güvenliği için verdiği şanlı mücadelede dirayetli liderliğiniz hafızalarımızdaki yerini daima koruyacaktır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacaktır. Ruhunuz şad olsun."