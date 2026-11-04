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Ağırel ve Saymaz hakkında iddianame hazırlandı, 14 yıl 10 aya kadar hapis istendi

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Ağırel ve Saymaz hakkında iddianame hazırlandı, 14 yıl 10 aya kadar hapis istendi Haber Videosunu İzle
Ağırel ve Saymaz hakkında iddianame hazırlandı, 14 yıl 10 aya kadar hapis istendi
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Sermaye piyasası soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, ikilinin ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezonformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade veren Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında iddianame hazırlandı. Saymaz ve Ağırel'in ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezonformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade veren Ağırel ve Saymaz, daha sonra "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ağırel ve Saymaz'ın bir televizyon programında Bolat'ın Hedef Portföy bünyesindeki yatırımlarına ilişkin açıklamalarının, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması ve müşteri sırrının açıklanması kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Ağırel ve Saymaz'ın programda somut bilgi ve belgeyle desteklenmeyen iddiaları kamuoyuna aktardığı, bu ifadelerle Bolat'ı sermaye piyasası soruşturmasıyla ilişkilendirerek onur, şeref ve saygınlığını zedelediği kaydedildi. İddianamede ayrıca Bolat'ın Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki kira sertifikası yatırımına ilişkin bilgilerin kişisel veri ve müşteri sırrı niteliğinde olduğu belirtildi. Bu bilgilerin programda açıklanmasıyla "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunun işlendiğine yönelik yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

14 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'İftira', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ile 'Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama' suçlarından Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ın ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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