Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, '24 Aralık 1963 Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde '24 Aralık 1963 Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 Aralık 1963 Girne Askeri Hastanesi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hayırlı olmasını dileyerek, " Kıbrıs'ı bir milli dava olarak gönlüne nakşetmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını ve en kalbi sevgilerini iletiyorum" dedi.

KKTC'ye yaptıkları her ziyaretin, içi dolu projeler, iş birlikleri ve kalkınma müjdeleri barındırdığını belirten Yılmaz, "Bu seferki programlarımızın taşıdığı önem ve ehemmiyet bizim için bir başka anlamlı. Bir taraftan KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bir taraftan da Cumhuriyete ulaşma yolunda çekilen acıların önemli bir sembolü olan 24 Aralık 1963 tarihini bu hastane ile ölümsüzleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi Rum terör örgütü EOKA mensupları, 61 yıl önce başlattıkları 'Kanlı Noel' saldırılarıyla Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik hareketine girişmişti. Kadın, çocuk, bebek, yaşlı ayırt etmeden Kıbrıs Türkünü zalimce katlettiler" diye konuştu.

1974'e kadar geçen 11 yıllık sürede Kıbrıs Türkü'ne dünyanın gözü önünde çok büyük eziyetler yapıldığını aktaran Yılmaz, "1960 Ortaklık Devleti'nin tüm imkanlarını gasbetmek suretiyle hayata geçirilen bu barbarlığın asıl amacı, Akritas planı çerçevesinde Kıbrıs Türklerini yok ederek Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamaktı. Ancak Kıbrıs Türkünün Ana Vatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş sayesinde menfur amaçlarına ulaşamadılar. Bugün Filistin'de yaşanan savaş suçları ve soykırım girişimi, aynı seyirci aktörlerin gözü önünde 'Kanlı Noel' saldırılarıyla Kıbrıs Türklerine de uygulandı. 24 Aralık 1963'te, Lefkoşa'nın Kumsal semtinde gerçekleşen korkunç saldırıda, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı'nda görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ve Hakan hunharca katledilmiştir. İlhan ailesinin banyoda, küvette cansız halde bulunması, Kıbrıs Türk halkının hafızasına acı bir hatıra olarak kazınmış ve bu trajik olayın yaşandığı ev, bugün Barbarlık Müzesi olarak muhafaza edilerek ziyarete açılmıştır. Bu vesileyle, Kanlı Noel'in şehitleri başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. 24 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların unutulmaması ve bu tarihi yaşatmak adına askeri hastanemize bu anlamlı tarihin ismini vermek, vefa borcumuzun bir ifadesidir. Bu karar, vatan uğruna şehit olan kahramanlarımızın hatırasını nesiller boyunca yaşatacak ve milletimizin mücadele ruhunu her daim canlı tutacaktır. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin desteği ve mukavemetçi ruhuyla barbarlığa boyun eğmeyerek yıkılmamıştır yıkılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KKTC ARASINDAKİ GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNİ, SAĞLIK ALANINDA İLERİ SEVİYEYE TAŞIYAN ÖNEMLİ BİR AÇILIŞ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü iş birliğini, sağlık alanında ileri bir seviyeye taşıyan önemli bir açılışı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan itibaren adada sağlık hizmeti sunan Girne Asker Hastanemiz, köklü geçmişi ve her geçen gün artan hizmet kalitesiyle çok sayıda vatandaşımıza destek sağladı. Bu değerli hizmetin, çağın gerektirdiği modern sistemlerle donatılan, tam kapasite yeni binasında devam edecek olması, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. 15 Kasım 2021 tarihinde temeli atılan hastane geçtiğimiz ağustos ayı itibarıyla hasta kabulüne başlamıştı. Bugün yapacağımız açılış töreninin ardından hastanemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 340 milyon Türk Lirası bütçe ile inşaat maliyeti karşılanan, 100 yataklı yeni Girne Asker Hastanemiz, 37 bin 500 metrekare arazi üzerinde 18 bin 472 metrekare kapalı alanda konumlanmış durumda. Bu hastanemizde, 31 poliklinik odası, 3 ameliyathane, 3 laboratuvar, tomografi, ultrason ve röntgen gibi donanımlar ile 16 tek yataklı, 24 çift yataklı hasta odası, 5 anne-bebek odası ve 8 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Ek olarak, hastanemizin yatak kapasitesi, ihtiyaç halinde daha fazla hastaya hizmet sunabilecek şekilde artırılabilecek esneklikte dizayn edilmiştir. Tüm bu altyapı, kesintisiz sağlık hizmeti sunma hedefimize güçlü bir temel sağlamaktadır. Acil servis birimi, yeterli fiziki alan ve tıbbi imkanlar sunarak, her türlü acil durumda hızlı ve etkin müdahaleye olanak sağlamaktadır. Bu modern altyapı ile acil sağlık ihtiyaçlarına anında yanıt vererek hem bireysel hem toplumsal sağlık güvenliği desteklenmiş olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri personelimize uzun yıllardır sunulan bu hizmetin kapsamı, 6 Eylül 2024 tarihinde imzalanan 'Mutabakat Muhtırası' ile genişletilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunulması hedeflenmiştir. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesine destek veren ve emeği geçen değerli Bakanımız Yaşar Güler'in şahsında Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara, şükranlarımı sunuyorum. 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi, adada önemli bir ihtiyacı karşılamış olacaktır."

'TÜRKİYE, KKTC'NİN HER ALANDA KALKINMASINI DESTEKLEYEN PROJELERE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınmasını destekleyen projelere aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, bir yandan tarımsal su temini kapsamında 'Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı'nın tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan köy yollarının modernize edilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla, vatandaşlarımızın e-Devlet kapısına erişimini kolaylaştıracak mobil uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, açılışını gerçekleştirdiğimiz '24 Aralık 1963 Girne Askeri Hastanesi' ile birlikte Lapta ve Maraş Sağlık Merkezleri gibi KKTC'nin birçok bölgesinde sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kalkınma desteklerinin sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte; siyaset üstü bir yapıda olduğunu söyleyen Yılmaz, "Önceliklerimiz çerçevesinde ilerlemektedir. Altyapı ve üstyapı yatırımları ile beşeri sermaye kapasitesini geliştirme projelerini yüksek kalite standartlarından taviz vermeden en hızlı şekilde hayata geçiren tüm kurumlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaret vesilesiyle hem bayram coşkusunu paylaşacak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel başta olmak üzere devlet ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması için görüşmeler gerçekleştireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi ve tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi ayakları üzerinde durması, ülkemiz için öncelikli bir hedeftir. Bu doğrultuda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahını artıracak projelerle KKTC'nin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi'nin hayırlı olmasını diliyor hepinizi bir kez daha şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.