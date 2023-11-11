Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede

Arap ve İslam dünyasının liderleri Gazze'yi konuşmak için Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler basın mensuplarına poz verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yıllar sonra aynı kareye girmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da dün akşam zirveye katılmak için kente ayak bastı. Gözlerin çevrildiği zirve bugün başlarken, Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...