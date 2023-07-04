Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Fransa'ya bir darbe de onur madalyası verdikleri terör örgütü YPG'den geldi

17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesi sonrasında yangın yerine dönen Fransa'ya bir darbe de geçtiğimiz günlerde onur madalyası verdikleri terör örgütü YPG/PKK'dan geldi. Örgütün kadın kolu YPJ'nin sözcüleri ülkeyi alev alev yakan protestoculara destek mesajı yayımladı. Yaşanan gelişme akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristlere sahip çıkan Avrupa ülkelerine yaptığı "Beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokabilir" uyarısını getirdi.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunu ile hayatını kaybetmesi ile başlayan gösteriler 6. gecesini geride bıraktı. 200 dükkanın yağmalandığı, 300 bankanın tamamen tahrip edildiği, yüzlerce aracın kundaklandığı protestoların maliyetinin 1 milyar avrodan daha fazla hasara yol açtığı bilinirken Fransa'ya şok etkisi yaşatacak bir olay daha meydana geldi.

PROTESTOCULARA DESTEK VERDİLER

Geçtiğimiz aylarda 'Onur Madalyası' verdikleri terör örgütü YPG'nin kadın kolu göstericilere destek verdiğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kadın kolu YPJ, Fransa'daki protestoculara "Yaşasın Rojova'dan Fransa'ya Halkların Direnişi" yazılı mesaj ile destek verdi.

RESEPSİYONDA ONUR MADALYASI VERMİŞLERDİ

Fransa senatosu geçtiğimiz aylarda terör örgütü YPG/PKK ile ilgili skandal bir karara imza atmıştı. Nevruz dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda YPG/YPJ'ye 'onur madalyası vermişti. Resepsiyona, PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

ERDOĞAN: BESLEDİĞİNİZ YILAN BİR GÜN SİZİ DE SOKABİLİR

2015'te ise hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristlere sahip çıkan Avrupa ülkelerini "Beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokabilir" diyerek uyarmıştı.