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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonrası tüm dünyaya çağrı: İsrail'e zorlayıcı tedbir şart

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'e silah ve mühimmat sevkinin durdurulmasını talep eden mektubumuz bir BM belgesi olarak yayınlanmıştır. İsrail'e zorlayıcı tedbir şart" dedi. Erdoğan açıklamasında ABD'ye de çağrıda bulundu. Erdoğan, "Yeni ABD yönetimi barış yolunda daha cesur olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail insanlığa karşı suç işliyor" dedi.

"DÜNYAMIZ AYNI ANDA HEM SAVAŞ HEM SOYKIRIMLA BAŞ BAŞA"

Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye olarak 2015'ten bu yana milli gelire oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkelerden biriyiz. Türkiye ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanındadır. Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatıyoruz. İsrail saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi mücadelesi veren Filistin'e en fazla destek veren ülkeyiz. Kardeşlerimize el uzatıyoruz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi Dünya 5'ten büyüktür. BM Güvenlik Konseyinde reform olmalı. G20 temsil yeteneği yüksek bir platform olarak önemli bir işleve sahiptir. Tüm samimiyetimle söylemek durumundayım. Dünyamızın aynı anda birden fazla savaşla ve soykırımla baş başa kaldığı bir dönem olmamıştır.

"İSRAİL'E ZORLAYICI TEDBİR ŞART"

Gazze nüfusunun yüzde 96'sı sağlıklı gıdaya ve suya erişemiyor. İsrail hükümeti Gazze'ye insani yardım girişlerini engelleyerek insanlığa karşı suç işliyor. Ağır bombardıman altında bir kap yemeye ulaşmak için canlarını tehlikeye atan çocukların dramlarını izliyoruz. İsrail'e silah ve mühimmat sevkinin durdurulmasını talep eden mektubumuz bir BM belgesi olarak yayınlanmıştır. Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. İsrail'e zorlayıcı tedbir şart. Yeni ABD yönetimi barış yolunda daha cesur olmalıdır. Tek de kalsak mazlumların yanındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, yabancı bir basın mensubunun BRICS ile ilgili sorusuna, "Görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

Bir diğer soru ise 'Nükleer silah' tehdidi ile ilgili oldu. Erdoğan, "Görüşmelerimizi, taraflara barışı tavsiye eden adımlarımızı atıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonrası tüm dünyaya çağrı: İsrail'e zorlayıcı tedbir şart

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf çekiminde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonrası tüm dünyaya çağrı: İsrail'e zorlayıcı tedbir şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonrası tüm dünyaya çağrı: İsrail'e zorlayıcı tedbir şart
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMutlu Cakmak:

Gavurun birliklerinden fayda gelmez, ançak kan ve Göz yaşı gelir. Kendi birliklerimizi kurmamız lazım. Kurlulmuş D-8 derhal aktif duruma getirilmelidir.

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Ya reis allahhi seversen otur bi.

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Haber YorumlarıMustafa Varna:

dünya liderimizi takan bile yok makarnacılara oynamaktan başka birşey değil ne günlere kaldın Türkiyem

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