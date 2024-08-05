Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli bakan Katz'a sert tepki: Klavye soytarılarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz

Türkiye'ye yönelik hadsiz paylaşımlarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Kabine sonrası konuşan Erdoğan, "Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığını tercih edenlere şunu söylemek isterim. Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

ERDOĞAN: SOSYAL MEDYA ŞARLATANLARINI RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

3 haftalık aranın ardından gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal paylaşımlarla sürekli Türkiye'yi ve kendisini hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığını tercih edenlere şunu söylemek isterim. Bayrağımıza dil uzatan sosyal medya şarlatanlarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

"VARLIK MÜCADELESİ VERDİĞİMİZ BU ZOR GÜNLERDE FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Milletimin şu gerçeği çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Türkiye varlık yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır. tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. İsrail'in soykırım politikasına en net ve güçlü tepkiyi veren ülke yine biziz. Ülkemizin bu kararlı tavrının Netanyahu hükümetinde nasıl bir rahatsızlık oluşturduğu gün aşırı yapılan densiz açıklamalardan anlaşılmaktadır.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE BÖLGEDE BARIŞIN TEMİNATI OLACAK"

Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir. masumların gözyaşı üzerinden ikbal devşirmeye heveslenenler ne kadar büyük bir gaflete düştüklerini er ya da geç anlayacaklardır. Güçlü Türkiye inşallah bölgemizde barışın teminatı olacaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan ülkemiz kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyacaktır. Aziz milletim Bu anlayışla Türkiye 100 yılının inşası için gece gündüz koşturuyoruz.

KATZ, ERDOĞAN'I HEDEF ALIP İMAMOĞLU'NU ETİKETLEMİŞTİ

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşıma daha imza atmıştı. Katz, Instagram'a getirilen erişim engelinden bahsederek, "Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip Türk devletini yok ediyor. Atatürk'ün mirasını aşındırıyor. Daha güzel günlere umut edelim." demişti. Katz'ın, yaptığı paylaşıma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi ise dikkat çekmişti.