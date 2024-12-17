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Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi. Suriye'deki gelişmelerin masaya yatırılacağı zirvede Avrupa ülkelerinin göndermeyi planladığı mültecilerin de gündeme geleceği iddia ediliyor. Erdoğan ve Ursula von der Leyen son olarak 10 Aralık'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede neredeyse her dakika sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 Aralık'ta telefon görüşmesi yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu gelişmeler kapsamında soluğu Ankara'da aldı.

"MASADA MÜLTECİ KONUSU DA VAR" İDDİASI

Beştepe'de gerçekleşen zirvede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin göndermeyi planladığı mültecilerin de gündeme geleceği iddia edildi.

Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Erdoğan ile Ursula von der Leyen arasında bir hafta önce gerçekleşen telefon görüşmesinde ise Türkiye'nin Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceği söylenmişti.

Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi

"İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI KONUSUNU ELE ALACAĞIM"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Sahadaki durumun bu kadar değişken olması, Suriye halkına yönelik yardımlarımızı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, bu seneki insani yardım fonumuzu 160 milyon euronun üzerine çıkardık. Ayrıca gıda, ilaç ve barınma malzemeleri gibi hayati öneme sahip malzemeleri taşıyan bir insani yardım hava köprüsü başlatıyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele alacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Canın chenneme senin milleti aç bıraktın halk hesabı soracak birgün

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Haber YorumlarıHakan Pişkin:

Allah seni başımızdan eksik etmesin yoksa bu millete esat gibi adam lazımmm

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Haber YorumlarıEbubekir:

osmanlı diriliyor

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Tayyipin cebine 3 kuruş koyun dinini satar

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Haber YorumlarıFA null:

delik leğen

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Haber Yorumlarımurat özkan:

9 çocuk annesi sarı leğen yıllardır Avrupa’da ab komisyonu başkanı seçiliyor izrail bölgede katliam doy kırım yapıyor 9 çocuğu olam leğen ve mit o kadar toruna sahip sen ne yapıyorsun nedenyahu demiyor aksine destekliyorum yanınızdayım diyor bu şimdi neden geldi ehhh reis Avrupa’da mülteci sığınmacı sorunu ve görüntü kirliliği var bunları sana yollayalım sen yerine ulaştır kabul etme reis ne halleri varsa görsün 60 yıldır Türkiyeyi Avrupa birliği için kapıda bekletiyor bunlar dalga geçer alay eder yollarım

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Haber YorumlarıErol Birol :

Herhalde bizi avrupa birliğine alamak istediklerini söyleyecektir. Ama şimdide biz istemiyoruz demesi lazım Reisin. Geçti bolunun pazarı sür eşeğini Niğdeye.

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Çok tehlikeli bir kadın. Rus Ukrayna savaşının baş aktörlerinden.

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Masaya neyi yatırıyorlar onu anlayamadım

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Cahiller davul zurna çalar

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