Çok acı çekiyor diye kanser hastası karısını öldürdü

76 yaşındaki İngiliz David Hunter, kanser olan karısını Kıbrıs'ta öldürdüğü gerekçesi yargılanmaya başlandı. David, mahkemede verdiği ifadede eşinin kanser nedeniyle aşırı derecede acı çektiğini ve kendisini öldürmesi için yalvardığını bu nedenle eşini elleri ile boğarak öldürdüğünü söyledi.

David, mahkemede eşinin hastalığından dolayı yaşadığı acıları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

ÇOK GÜZEL İLİŞKİMİZ VARDI

Eşini öldürdüğü Ekim 2021 tarihinden itibaren Kıbrıs'ta bir cezaevinde tutulan David, eşi ile 57 yıl evli kaldıklarını ve mükemmel bir ilişkileri olduğunu, eşini çok sevdiğini ve eşinin yaşadığı acıların son bulması için eşinin isteğini yerine getirdiğini söyledi.

"ÖLDÜRMEM İÇİN YALVARDI"

Emekli madenci olan David, eşinin tam 6 ay boyunca kendisine ölmek için yalvardığını, durumunun o kadar çaresiz olduğunu bu nedenle eşini öldürmekten başka çaresinin kalmadığını söyledi. David'in yargılanmasına devam ediliyor.